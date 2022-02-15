Пасує до будь-якого гарніру: рецепт легкого вершкового соусу зі шпинатом
15 лютого 2022 , 23:08Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Шукаєте легкий та смачний соус до гарніру чи м'яса? Ми дібрали для вас цікавий варіант соусу зі шпинатом та вершками. Гостроту можна регулювати за допомогою каєнського перцю.
Легкий соус зі шпинатом із вершками доповнить домашній гарнір, страву з курятини або риби. Обов'язково посипте його тертим пармезаном – так смачніше!
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Рецепт соусу зі шпинатом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
– 450 грамів листя шпинату (промиті та висушені);
– 1/3 склянки вершкового масла;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– 4 столові ложки борошна;
– 1 склянка вершків;
– 1 щіпка меленого мускатного горіха;
– 1 щіпка каєнського перцю;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 столові ложки тертого сиру пармезан.
Приготування:
- Розтопіть 1/4 склянки вершкового масла в каструлі на середньому вогні. Всипте борошно і готуйте пару хвилин до легкого золотистого кольору. Так ми приготуємо основу для соусу – ру.
- Почистіть від лушпиння цибулю та часник.
- Додайте дрібно нарізану цибулю і готуйте до прозорості (близько 2 – 3 хвилин). Далі додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату.
- Влийте вершки та активно перемішуйте все вінчиком (5 хвилин). Присмачте соус сіллю, перцем, мускатним горіхом і каєнським перцем.
Фото Café delites
- Окремо розтопіть масло, що залишилося, додайте шпинат та тушкуйте.
Додайте шпинат до вершкового соусу, обережно перемішайте.
- Перед подачею посипте соус пармезаном.
Смачного!