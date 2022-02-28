Печемо кукурудзяний хліб: рецепт домашньої здоби
28 лютого 2022 , 22:04Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Кукурудзяний хліб – ароматний, яскравого кольору та з хрумкою скоринкою. Всередині здоба пухка та пориста.
Не має нічого смачнішого за випечений власноруч домашній хліб. Рецепт кукурудзяного хліба ми підгледіли в української кулінарки Лілії Цвіт.
Як спекти домашній хліб з пшеничного борошна на воді, – читайте тут
Рецепт кукурудзяного хліба
- Час: 4 години
- Порції: 1
Скриншот з ютубу Лілії Цвіт
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 150 грамів кукурудзяного борошна;
– 10 грамів солі;
– 10 грамів цукру;
– 20 мілілітрів олії;
– 8 грамів сухих дріжджів, або 20 грамів свіжих;
– 250 мілілітрів води.
Приготування:
- Підготуйте форму для випікання розміром 25х11сантиметрів.
- Просійте борошно через дрібне сито (150 грамів пшеничного борошна та 150 грамів кукурудзяного), щоб не було грудочок. Додайте сухі дріжджі та перемішайте.
- Висипте до борошна цукор та сіль.
- В центр сухої суміші тонкою цівкою вливайте воду, та поступово замішуйте тісто.
- Накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 1 годину в теплому місці.
- Влийте олію, обімніть тісто. Висипте решту борошна та замісіть однорідне тісто. Знову накрийте шаром харчової плівки та залишіть підростати ще на годину.
- Змастіть руки олією та обімніть тісто. Перекладіть на стільницю, попередньо змащену олією, та сформуйте прямокутний хліб.
- Перекладіть його у форму, посипте зверху кукурудзяним борошном та залишіть ще на 30 хвилин.
- Випікайте домашню здобу у розігрітій духовці до 200 градусів 40 хвилин.
- Готовий кукурудзяний хліб залишіть охолоджуватися на решітці.
Смачного!
Відеорецепт приготування кукурудзяного хліба: