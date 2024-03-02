Вишукана страва за малі гроші: рецепт скумбрії на картоплі з часником
2 березня 2024, 13:05Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Скумбрія – дуже смачна та бюджетна риба. Приготуйте її з картоплею у духовці – ви точно залишитеся задоволеними.
Під картоплею буде часник і цибуля, які віддаватимуть свій смак і аромат іншим інгредієнтам. Замість скумбрії також можна використовувати хек чи будь-яку іншу рибу, яка у вас є.
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Рецепт скумбрії в духовціНавіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ “Водний Світ”, які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
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- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– 600 грамів картоплі;
– 2 скумбрії;
– 1 лимон;
– 40 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– сіль, перець до смаку;
– гілочка кропу.
Приготування:
- Духовку розігрійте до 220 градусів. Цибулю наріжте, а часник подрібніть.
- Картоплю помістіть у велику каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння й відцідіть.
- Цибулю, часник і половину олії помістіть у великий жаротривкий посуд. Додайте половину коріандру, трішки посоліть, добре все вимішайте та рівномірно розподіліть у посуді.
- Зверху викладіть картоплю, розрівняйте, посоліть, рівномірно посипте коріандром і полийте рештою олії. Запікайте 15 – 20 хвилин, доки картопля не почне рум'янитися.
- Рибу помийте під холодною проточною водою, обсушіть, посоліть і приправте гранульованим часником та перцем. Викладіть на гарячу картоплю зверху в один шар.
- По боках розкладіть шматки лимона. Запікайте 15 – 20 хвилин, доки риба повністю не побіліє. Готову страву прикрасьте кропом.