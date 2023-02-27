Печений батат з пармезаном – пісна страва на обід чи вечерю

27 лютого 2023, 12:40
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Джерело:

Оксана Крецул

На жаль, ми рідко готуємо з батату тільки через те, що не знаємо як з ним поводитися. У нас є рецепт, який розкриє всі смаки солодкої картоплі.

Печений батат із пармезаном – чудовий варіант для ситного пісного обіду чи вечері. До страви можна додатково запекти ще трішки печериць, солодкого перцю чи інших улюблених овочів.

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Батат – солодка картопля, яка продається у великих супермаркетах. Її смак має легку солодкавість, яка точно сподобається вам та ніжним.

Рецепт запеченого батату з пармезаном

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2 – 3
Інгредієнти:
 – 3 штуки батату;
 – 100 грамів сиру пармезан;
 – оливкова олія;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – солодка або копчена паприка;
 – фольга.

Приготування:

  • Батат можна запікати як зі шкіркою, так і без. Нарізаємо його тонкими скибками, додаємо спеції, олію та частину сиру пармезан.
  • Перемішуємо та викладаємо на деко вкрите пергаментом. Накриваємо іншим шаром фольги та запікаємо 20 хвилин. Перевіряємо на готовність. Максимальний час запікання батату у духовці 45 хвилин при 200 градусах, адже різний вид батату запікається по-різному.
  • Знімаємо фольгу, посипаємо рештою сиру та запікаємо ще 5 – 7 хвилин.
  • Подаємо із грецьким йогуртом або гуакамоле.

Рецепт гуакамоле

Інгредієнти:
 – 1 авокадо;
 – сік лимона;
 – сіль;
 – цибуля;
 – помідори.

Приготування:

  • Для гуакамоле очищуємо авокадо, розминаємо виделкою.
  • Додаємо спецій та перемішуємо.
  • Додаємо до авокадо цибульку, нарізані помідорки та перемішуємо.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак