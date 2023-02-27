Печений батат з пармезаном – пісна страва на обід чи вечерю
27 лютого 2023, 12:40Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
На жаль, ми рідко готуємо з батату тільки через те, що не знаємо як з ним поводитися. У нас є рецепт, який розкриє всі смаки солодкої картоплі.
Печений батат із пармезаном – чудовий варіант для ситного пісного обіду чи вечері. До страви можна додатково запекти ще трішки печериць, солодкого перцю чи інших улюблених овочів.
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Батат – солодка картопля, яка продається у великих супермаркетах. Її смак має легку солодкавість, яка точно сподобається вам та ніжним.
Рецепт запеченого батату з пармезаном
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2 – 3
– 3 штуки батату;
– 100 грамів сиру пармезан;
– оливкова олія;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– солодка або копчена паприка;
– фольга.
Приготування:
- Батат можна запікати як зі шкіркою, так і без. Нарізаємо його тонкими скибками, додаємо спеції, олію та частину сиру пармезан.
- Перемішуємо та викладаємо на деко вкрите пергаментом. Накриваємо іншим шаром фольги та запікаємо 20 хвилин. Перевіряємо на готовність. Максимальний час запікання батату у духовці 45 хвилин при 200 градусах, адже різний вид батату запікається по-різному.
- Знімаємо фольгу, посипаємо рештою сиру та запікаємо ще 5 – 7 хвилин.
- Подаємо із грецьким йогуртом або гуакамоле.
Рецепт гуакамолеІнгредієнти:
– 1 авокадо;
– сік лимона;
– сіль;
– цибуля;
– помідори.
Приготування:
- Для гуакамоле очищуємо авокадо, розминаємо виделкою.
- Додаємо спецій та перемішуємо.
- Додаємо до авокадо цибульку, нарізані помідорки та перемішуємо.
Смачного!