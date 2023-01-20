Коли хочеться смачно поїсти, ситно та без зайвих труднощів – приготуєте печінку по-берлінськи.

Печінка по-берлінськи з яблуками і цибулею сподобається навіть тим, які не надто полюбляють цей продукт. Яблука відмінно пасують до печінки, а цибуля доповнює її.

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За основу взяли саме курячу печінку, адже вона доступна, бюджетна та відмінно смакує з рештою інгредієнтів.

Рецепт печінки по-берлінськи

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 400 грамів курячої печінки;– 2 яблука;– 2 ріпчасті цибулі;– 2 – 3 столові ложки борошна;– олія для смаження;– 1 чайна ложка копченої паприки;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо очищені яблука кільцями, видаляємо серединки, обсмажуємо на сковорідці з обох боків на олії. Перекладаємо в тарілку.

В цій же сковорідці обсмажуємо на помірному вогні цибульку кільцями, а далі печінку (очищену він плівок і жиру) на малому вогні паніровану в борошні.

Коли усе готове викладаємо печінку в сковорідку, перчимо, солимо, додаємо паприку. Далі викладаємо яблука і цибулю, акуратно змішуємо не пошкодивши яблучні кільця.

Прогріваємо 1 – 2 хвилини і страва готова.

Подаємо страву до столу з картопляним пюре.

Смачного!