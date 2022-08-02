Печінковий торт можна готувати з будь-якої печінки: яловичою, свинячою чи курячої. З останньою, страва буде ніжною, а смак легкий.
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Щодо начинок для торта, їх безліч, але найпопулярнішою є з додаванням обсмажених або відварених овочів (моркви). Ми пропонуємо вам спробувати печінковий торт з плавленим сиром, або твердим. Це неймовірно смачно.
Рецепт печінкового торта з плавленим сирком
- Час: 60 хвилин
- Порції: 16 – 18 млинців
Приготування:
- Ретельно помийте та очистіть печінку від прожилок чи плівки. Перебийте її блендером до однорідної консистенції або її можна змолоти на м'ясорубці. Теж зробіть з цибулею.
- У мисці почергово змішайте молоко, яйця, олію, борошно та присмачте все спеціями. Перемішайте тісто з печінки до однорідної маси.
- Обсмажуйте млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін.
Готуємо начинку з плавленим сиром
Приготування:
- На окремій сковорідці обсмажте нарізану кубиками ріпчасту цибулю та натерту моркву до готовності.
- Натріть на дрібній тертці плавлений сир або твердий сир (або і те, і те) та вимішайте з овочевою засмажкою та майонезом. За бажанням вичавіть часник.
- Збираємо торт. Змастіть кожен шар печінкового млинця начинкою та викладайте їх один на однім. Останній млинець змастіть начинкою та натріть відвареним яйцем. Посипте дрібно нарізаною зеленою цибулькою.
- Печінковий торт готовий.
Смачного!
Відеорецепт приготування печінкового торта з плавленим сирком: