Печінковий торт можна готувати з будь-якої печінки: яловичою, свинячою чи курячої. З останньою, страва буде ніжною, а смак легкий.

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Щодо начинок для торта, їх безліч, але найпопулярнішою є з додаванням обсмажених або відварених овочів (моркви). Ми пропонуємо вам спробувати печінковий торт з плавленим сиром, або твердим. Це неймовірно смачно.

Рецепт печінкового торта з плавленим сирком

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 16 – 18 млинців

Інгредієнти:

– 600 грамів курячої печінки;

– 1 цибулина;

– 200 грамів молока;

– 3 яйця;

– 3 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка солі;

– чорний перець;

– сіль;

– 130 грамів борошна.

Приготування:

Ретельно помийте та очистіть печінку від прожилок чи плівки. Перебийте її блендером до однорідної консистенції або її можна змолоти на м'ясорубці. Теж зробіть з цибулею.

У мисці почергово змішайте молоко, яйця, олію, борошно та присмачте все спеціями. Перемішайте тісто з печінки до однорідної маси.

Обсмажуйте млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін.

Готуємо начинку з плавленим сиром

Інгредієнти для начинки:

​ – 1 цибулина;

​ – 1 – 2 морквини;

​ – олія для смаження;

​ – плавлений сирок або твердий сир (200 грамів);

​ – майонез;

​ – часник;

​ – сіль;

– зелень

– 2 варені яйця для декору.

Приготування:

На окремій сковорідці обсмажте нарізану кубиками ріпчасту цибулю та натерту моркву до готовності.

Натріть на дрібній тертці плавлений сир або твердий сир (або і те, і те) та вимішайте з овочевою засмажкою та майонезом. За бажанням вичавіть часник.

Збираємо торт. Змастіть кожен шар печінкового млинця начинкою та викладайте їх один на однім. Останній млинець змастіть начинкою та натріть відвареним яйцем. Посипте дрібно нарізаною зеленою цибулькою.

Печінковий торт готовий.

Смачного!

Відеорецепт приготування печінкового торта з плавленим сирком: