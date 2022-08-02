Печінковий торт можна готувати з будь-якої печінки: яловичою, свинячою чи курячої. З останньою, страва буде ніжною, а смак легкий.

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Щодо начинок для торта, їх безліч, але найпопулярнішою є з додаванням обсмажених або відварених овочів (моркви). Ми пропонуємо вам спробувати печінковий торт з плавленим сиром, або твердим. Це неймовірно смачно.

Рецепт печінкового торта з плавленим сирком

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 16 – 18 млинців

Приготування:

  • Ретельно помийте та очистіть печінку від прожилок чи плівки. Перебийте її блендером до однорідної консистенції або її можна змолоти на м'ясорубці. Теж зробіть з цибулею.
  • У мисці почергово змішайте молоко, яйця, олію, борошно та присмачте все спеціями. Перемішайте тісто з печінки до однорідної маси.
  • Обсмажуйте млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін.

Готуємо начинку з плавленим сиром

Приготування:

  • На окремій сковорідці обсмажте нарізану кубиками ріпчасту цибулю та натерту моркву до готовності.
  • Натріть на дрібній тертці плавлений сир або твердий сир (або і те, і те) та вимішайте з овочевою засмажкою та майонезом. За бажанням вичавіть часник.
  • Збираємо торт. Змастіть кожен шар печінкового млинця начинкою та викладайте їх один на однім. Останній млинець змастіть начинкою та натріть відвареним яйцем. Посипте дрібно нарізаною зеленою цибулькою.
  • Печінковий торт готовий.

Смачного!

Відеорецепт приготування печінкового торта з плавленим сирком: