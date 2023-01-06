Печінковий торт на свята: оригінальний рецепт з грибами

Якщо ви обожнюєте печінковий торт, але звичний рецепт з морквою та яйцем вже проївся – спробуйте приготувати його з грибами.

Печінковий торт всім знайомий ще з дитинства, але цього разу він буде дещо в іншій інтерпретації: з грибами та ніжним вершковим крем-сиром.

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Подавайте його до будь-якого столу: буденного чи святкового. Він однаково пасуватиме, а його смак здивує не одного гурмана.

Рецепт печінкового торта

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 500 грамів курячої печінки;– 200 мілілітрів молока;– 2 курячих яйця;– 3 столові ложки борошна;– сіль.

Приготування:

Попередньо очищаємо курячу печінку.

Всі інгредієнти перебиваємо у блендері до однорідної маси без грудочок.

На розігрітій сковорідці обсмажуємо тонкі листи для основи печінкового торта.

– крем-сир;– цибуля;– морква;– гриби;– часник;– зелень.

Приготування:

Обсмажуємо дрібно нарізані гриби, додаємо цибулю, моркву та сіль, тушкуємо.

Після того — крем-сир, зелень, часник та перемішуємо.

Формуємо торт, змащуючи начинкою кожен шар.

Зверху натираємо варене яйце і залишаємо настоятись на декілька годин.

Смачного!