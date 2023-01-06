Печінковий торт на свята: оригінальний рецепт з грибами

6 січня 2023, 09:52
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Якщо ви обожнюєте печінковий торт, але звичний рецепт з морквою та яйцем вже проївся – спробуйте приготувати його з грибами.

Печінковий торт всім знайомий ще з дитинства, але цього разу він буде дещо в іншій інтерпретації: з грибами та ніжним вершковим крем-сиром.

Читайте також Як здивувати гостей: готуємо новорічні лолі-попси із курячих гомілок

Подавайте його до будь-якого столу: буденного чи святкового. Він однаково пасуватиме, а його смак здивує не одного гурмана.

Рецепт печінкового торта

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів курячої печінки;
 – 200 мілілітрів молока;
 – 2 курячих яйця;
 – 3 столові ложки борошна;
 – сіль.

Приготування:

  • Попередньо очищаємо курячу печінку.
  • Всі інгредієнти перебиваємо у блендері до однорідної маси без грудочок.
  • На розігрітій сковорідці обсмажуємо тонкі листи для основи печінкового торта.
Інгредієнти для начинки:
– крем-сир;
– цибуля;
– морква;
– гриби;
– часник;
– зелень.

Приготування:

  • Обсмажуємо дрібно нарізані гриби, додаємо цибулю, моркву та сіль, тушкуємо.
  • Після того — крем-сир, зелень, часник та перемішуємо.
  • Формуємо торт, змащуючи начинкою кожен шар.
  • Зверху натираємо варене яйце і залишаємо настоятись на декілька годин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак