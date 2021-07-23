Печиво Альфахорес: десерт родом з Латинської Америки зі згущеним молоком та кокосовою стружкою

Якщо ви обожнюєте хрумке печиво зі солодкою начинкою – Альфахорес стане вашим улюбленим смаколиком. Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом традиційної випічки Латинської Америки. Пальчики оближеш!

Альфахорес – традиційне печиво Латинської Америки, яке буквально тане в роті. Смаколик складається з двох половинок, а з'єднує їх варене згущене молоко.

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Кондитерка стверджує, що це печиво чимось схоже на улюблені нами горішки зі згущеним молоком.

Рецепт печива зі згущеним молоком Альфахорес

Час : 90 хвилин

: 90 хвилин Порції: 3 – 4



Печиво / Скріншот з відео

Для приготування тіста ретельно збийте вершкове масло, додайте цедру апельсина, жовтки, цукор та гаряче молоко. Перемішайте масу до однорідної консистенції.





Скріншот з відео

Змішайте кукурудзяний крохмаль з розпушувачем і сіллю. З'єднайте з основною масою. Всипте борошно та замісіть тісто.





Скріншот з відео

Розкачайте готове тісто між двох шарів пергаменту товщиною 4 – 5 міліметрів. Відправте тісто в холодильник на 60 хвилин. Розігрійте духовку на 175 градусів. Зніміть з тіста пергамент та за допомогою спеціальної круглої форми сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів.





Скріншот з відео

Відправте печиво випікатися на 10 хвилин.





Скріншот з відео

Охолоджене готове печиво викладіть парами.





Скріншот з відео

Перекладіть згущене молоко у кондитерський мішок та відсадіть на одну з половинок печива. Іншою накрийте його, а бортики присипте кокосовою стружкою.





Скріншот з відео

Печиво Альфахорес готове. Смачного!





Печиво Альфахорес / Скріншот з відео

– 120 г вершкового масла;– 120 г кукурудзяного крохмалю;– 130 г борошна;– 40 г яєчного жовтка;– 50 г цукру;– 30 мл молока;– дрібка солі;– 6 г розпушувача;– цедра одного апельсина.– 300 г вареного згущеного молока;– 20 – 30 г кокосової стружки.

Рецепт печива Альфахорес – відео: