Печиво Альфахорес: десерт родом з Латинської Америки зі згущеним молоком та кокосовою стружкою

23 липня 2021 , 17:55
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Якщо ви обожнюєте хрумке печиво зі солодкою начинкою – Альфахорес стане вашим улюбленим смаколиком. Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом традиційної випічки Латинської Америки. Пальчики оближеш!

Альфахорес – традиційне печиво Латинської Америки, яке буквально тане в роті. Смаколик складається з двох половинок, а з'єднує їх варене згущене молоко.

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Кондитерка стверджує, що це печиво чимось схоже на улюблені нами горішки зі згущеним молоком.

Рецепт печива зі згущеним молоком Альфахорес

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 3 – 4


Печиво / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 120 г вершкового масла;
 – 120 г кукурудзяного крохмалю;
 – 130 г борошна;
 – 40 г яєчного жовтка;
 – 50 г цукру;
 – 30 мл молока;
 – дрібка солі;
 – 6 г розпушувача;
 – цедра одного апельсина.
Для начинки:
 – 300 г вареного згущеного молока;
 – 20 – 30 г кокосової стружки.
  1. Для приготування тіста ретельно збийте вершкове масло, додайте цедру апельсина, жовтки, цукор та гаряче молоко. Перемішайте масу до однорідної консистенції.


    Скріншот з відео
     
  2. Змішайте кукурудзяний крохмаль з розпушувачем і сіллю. З'єднайте з основною масою.
  3. Всипте борошно та замісіть тісто.


    Скріншот з відео
     
  4. Розкачайте готове тісто між двох шарів пергаменту товщиною 4 – 5 міліметрів.
  5. Відправте тісто в холодильник на 60 хвилин.
  6. Розігрійте духовку на 175 градусів.
  7. Зніміть з тіста пергамент та за допомогою спеціальної круглої форми сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів.


    Скріншот з відео
     
  8. Відправте печиво випікатися на 10 хвилин.


    Скріншот з відео
     
  9. Охолоджене готове печиво викладіть парами.


    Скріншот з відео
     
  10. Перекладіть згущене молоко у кондитерський мішок та відсадіть на одну з половинок печива. Іншою накрийте його, а бортики присипте кокосовою стружкою.


    Скріншот з відео
     
  11. Печиво Альфахорес готове. Смачного!


    Печиво Альфахорес / Скріншот з відео

Рецепт печива Альфахорес – відео:

 

Автор: Богданна Рибак