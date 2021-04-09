Печиво червоний оксамит за рецептом кондитерки Лізи Глінської

Надзвичайно простий та легкий рецепт оригінального печива, яке точно сподобається кожному.
Кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного та оригінального печива червоний оксамит з читачами на своїй сторінці в інстаграм.
Читайте також Як приготувати трюфелі з кокосовою стружкою: домашній рецепт
Ліза Глінська обожнює випікати різноманітні смаколики, а завдяки додатковому відео з рецептом процес приготування стане ще легшим та зрозумілішим.
Рецепт печива червоний оксамит
Інгредієнти:
– 220 г борошна;
– 150 г цукрової пудри;
– 10 г какао;
– 6 г розпушувача;
– червоний барвник;
– 100 г яєць;
– 50 г вершкового масла;
Для начинки:
– 100 г крем-сиру;
– 10 г цукрової пудри.
Додаткові інгредієнти:
– 50 г цукрової пудри;
– 2 – 3 ст. л рослинної олії.
- Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "Конвекція".
- Якщо ви обрали сухий барвник, змішайте його з яєчним білком, а якщо гелевий – з яйцями не розділяючи їх.
- Додайте до суміші розтоплене вершкове масло та цукрову пудру. Перемішайте до однорідної маси.
- В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та какао й введіть у яєчну масу за допомогою сита.
- Ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції.
- Для приготування начинки змішайте крем-сир та цукрову пудру.
- Вкрийте деко для випікання шаром пергаменту.
- Для формування печива змастіть руки в рослинній олії, щоб тісто не прилипало рук. Сформуйте з тіста кульку розміром у великий волоський горіх, зробіть пальцями ямку та викладіть в неї 1 чайну ложку начинки. Защепіть краї тіста та сформуйте печиво. Обваляйте заготовку у цукровій пудрі та викладіть на пергамент.
- Випікайте печиво 12 – 13 хвилин.
- Готове печиво вийміть з духовки та охолодіть при кімнатній температурі. Смачного!
Рецепт печива червоний оксамит з відео: