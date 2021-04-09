Печиво червоний оксамит за рецептом кондитерки Лізи Глінської

Надзвичайно простий та легкий рецепт оригінального печива, яке точно сподобається кожному.

Кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного та оригінального печива червоний оксамит з читачами на своїй сторінці в інстаграм.

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Ліза Глінська обожнює випікати різноманітні смаколики, а завдяки додатковому відео з рецептом процес приготування стане ще легшим та зрозумілішим.

Рецепт печива червоний оксамит

Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "Конвекція". Якщо ви обрали сухий барвник, змішайте його з яєчним білком, а якщо гелевий – з яйцями не розділяючи їх. Додайте до суміші розтоплене вершкове масло та цукрову пудру. Перемішайте до однорідної маси. В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та какао й введіть у яєчну масу за допомогою сита. Ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції. Для приготування начинки змішайте крем-сир та цукрову пудру. Вкрийте деко для випікання шаром пергаменту. Для формування печива змастіть руки в рослинній олії, щоб тісто не прилипало рук. Сформуйте з тіста кульку розміром у великий волоський горіх, зробіть пальцями ямку та викладіть в неї 1 чайну ложку начинки. Защепіть краї тіста та сформуйте печиво. Обваляйте заготовку у цукровій пудрі та викладіть на пергамент. Випікайте печиво 12 – 13 хвилин. Готове печиво вийміть з духовки та охолодіть при кімнатній температурі. Смачного!

– 220 г борошна;– 150 г цукрової пудри;– 10 г какао;– 6 г розпушувача;– червоний барвник;– 100 г яєць;– 50 г вершкового масла;– 100 г крем-сиру;– 10 г цукрової пудри.– 50 г цукрової пудри;– 2 – 3 ст. л рослинної олії.

Рецепт печива червоний оксамит з відео: