Це сподобається не лише кавоманам: готуємо легке печиво зі смаком кави

Без печива важко уявити будь-яке затишне кавування чи чаювання. Для нього не завжди потрібно багато вільного часу та зусиль, адже існує безліч простих рецептів, які здатні неабияк потішити смаком.

Хрустке печиво, яке має інтригуючий гіркий присмак, приємно здивує не лише тих, хто не може уявити свого життя без кави. Рецепт зможуть повторити навіть абсолютні новачки в кулінарії, а для досвідчених господинь він може здатися аж надто легким. Але не поспішайте з висновками – смак печива вас точно вразить.

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Рецепт хрусткого печива зі смаком кави

Час: 25 хвилин

Порцій: 4

Мрія кавоманів / Фото Canva

Інгредієнти:

300 грамів борошна;

220 грамів розм'якшеного вершкового масла;

100 грамів цукрової пудри;

2 столові ложки розчинної гранульованої кави;

1,5 чайної ложки ванільного екстракту;

половина чайної ложки кориці (за бажанням).

Приготування:

Масло збиваємо з цукром до пишності. Потім поволі додаємо усі інші інгредієнти та замішуємо тісто (воно доволі липке, але додавати більше борошна не потрібно). З маленьких шматочків тіста формуємо печиво. Можна зробити кулю, а потім її приплюснути. Викладаємо печиво на застелене пергаментним папером деко. Можна робити проміжки маленькими – рости у духовці воно не буде. Випікаємо 15 хвилин при 200 градусах.

Смачного!