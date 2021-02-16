Як приготувати печиво Орео: домашній рецепт

16 лютого 2021 , 16:55
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Джерело:

24 канал

Діти обожнюють шоколадне печиво з кремовою начинкою. Пропонуємо вашій увазі –альтернативу магазинному печиву, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.

Ароматне, хрумке шоколадне печиво-сендвіч з кремом сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Печиво з натуральних інгредієнтів дуже швидко готується і найкраще смакуватиме до чаю.

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Рецепт печива

Інгредієнти для тіста:
– 125 грамів борошна;
– розпушувач;
– 50 грамів какао;
– 125 грамів вершкового масла 82%;
– 100 грамів цукрової пудри;
– сіль;
– ванільний цукор. Інгредієнти для крему:
– 125 грамів цукрової пудри;
– 75 грамів вершкового масла 82%;
– ванільний цукор.

Шоколадне печиво з кремом/ Фото unsplash.com

  1. Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з какао, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, розпушувач, сіль, м'яке вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції, замісіть тісто.
  3. Сформуйте тісто циліндричної форми, загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник на 20 хвилин.
  4. Для приготування крему у мисці змішайте вершкове масло з цукровою пудрою, додайте ванільний цукор, ретельно перемішайте, збийте міксером.
  5. Тісто розріжте на кружальця. Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво, відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів протягом 10-15 хвилин до готовності.
  6. Викладіть у кондитерський мішок крем, змастіть печиво і з'єднайте половинки.
  7. Готове печиво викладіть на тарілку. Смачного!