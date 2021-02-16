Як приготувати печиво Орео: домашній рецепт

Діти обожнюють шоколадне печиво з кремовою начинкою. Пропонуємо вашій увазі –альтернативу магазинному печиву, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.

Ароматне, хрумке шоколадне печиво-сендвіч з кремом сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Печиво з натуральних інгредієнтів дуже швидко готується і найкраще смакуватиме до чаю.

Читайте також Печиво з шоколадною крихтою: рецепт від Джеймі Олівера

Рецепт печива

– 125 грамів борошна;– розпушувач;– 50 грамів какао;– 125 грамів вершкового масла 82%;– 100 грамів цукрової пудри;– сіль;– ванільний цукор.– 125 грамів цукрової пудри;– 75 грамів вершкового масла 82%;– ванільний цукор.

Шоколадне печиво з кремом/ Фото unsplash.com