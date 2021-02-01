Печиво з арахісом – ароматне і хрумке найкраще смакуватиме до чаю або кави, яке ви з легкістю приготуєте вдома. Запишіть рецепт, щоб не загубити.

Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка Євген Клопотенко поділився рецептом смачного печива з арахісом і апельсиновим конфітюром, яке сподобається дітям і дорослим. Читайте також Рецепт мармурового шоколадного печива від Лізи Глінської Рецепт печива з арахісом Інгредієнти для тіста:

– 120 грамів вершкового масла 82%;

– 100 грамів цукрової пудри;

– розпушувач;

– 1-1,5 склянки арахісу;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 270-300 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 1 дрібка солі. Інгредієнти для варення:

– 2 апельсини;

– 100 грамів цукру. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Klopotenko’s Recipes (@klopotenko_recipes) Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте вершкове масло з цукровою пудрою, додайте дрібку солі, борошно, ванільний цукор. Далі – додайте яйце, розпушувач, збийте міксером до однорідної консистенції. У тісто викладіть половину очищеного арахісу і замісіть його. Сформуйте печиво. Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво, залишаючи відстань між ними у 2-3 сантиметри, зверху викладіть арахіс, вдавлюючи його у тісто. Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись печиво протягом 12-15 хвилин. Для приготування варення помийте апельсини, цедру наріжте соломкою. У каструлі цедру змішайте з цукром, варіть 2 хвилини на великому вогні та 10 хвилин на середньому. Готове печиво викладіть на тарілку, подавайте з варенням. Смачного!