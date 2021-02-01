Як приготувати печиво з арахісом: простий рецепт від Євгена Клопотенка
Печиво з арахісом – ароматне і хрумке найкраще смакуватиме до чаю або кави, яке ви з легкістю приготуєте вдома. Запишіть рецепт, щоб не загубити.
Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко поділився рецептом смачного печива з арахісом і апельсиновим конфітюром, яке сподобається дітям і дорослим.
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Рецепт печива з арахісом
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте вершкове масло з цукровою пудрою, додайте дрібку солі, борошно, ванільний цукор. Далі – додайте яйце, розпушувач, збийте міксером до однорідної консистенції.
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У тісто викладіть половину очищеного арахісу і замісіть його. Сформуйте печиво.
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Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво, залишаючи відстань між ними у 2-3 сантиметри, зверху викладіть арахіс, вдавлюючи його у тісто.
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Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись печиво протягом 12-15 хвилин.
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Для приготування варення помийте апельсини, цедру наріжте соломкою. У каструлі цедру змішайте з цукром, варіть 2 хвилини на великому вогні та 10 хвилин на середньому.
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Готове печиво викладіть на тарілку, подавайте з варенням. Смачного!
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