Печиво з шоколадною крихтою: рецепт від Джеймі Олівера

Джеймі Олівер поділився з шанувальниками рецептом смачного, ароматного печива з шоколадною крихтою, яке сподобається усім. Запишіть собі рецепт.

Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер пропонує приготувати печиво з шоколадною крихтою, яке легко готується і не потребує особливих кулінарних навичок.

Читайте також Як приготувати печиво з арахісом: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Рецепт печива з крихтою

Для приготування печива ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте масло з цукром, збийте міксером до однорідної консистенції. Окремо у мисці збийте яйце, додайте ванільний екстракт, ретельно перемішайте. Шоколад, подрібніть ножем. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте яйце з ванільним екстрактом, шоколад, перемішайте, замісіть тісто. Сформуйте кульки, залиште на 15 хвилин у холодильнику. Розігрійте духовку при температурі 170 градусів, вистеліть пергаментом, відправте у духовку випікатись на 10-12 хвилин. Готове печиво викладіть на тарілку. Смачного!

– 100 грамів вершкового масла 82%;– 125 грамів цукрової пудри;– 1 яйце;– 1/2 ванільного екстракту;– 200 грамів борошна;– 1 дрібка морської солі;– 100 грамів шоколаду (чорного, молочного).