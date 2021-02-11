Печиво з шоколадною крихтою: рецепт від Джеймі Олівера

Джеймі Олівер поділився з шанувальниками рецептом смачного, ароматного печива з шоколадною крихтою, яке сподобається усім. Запишіть собі рецепт.
Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер пропонує приготувати печиво з шоколадною крихтою, яке легко готується і не потребує особливих кулінарних навичок.
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Рецепт печива з крихтою
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 125 грамів цукрової пудри;
– 1 яйце;
– 1/2 ванільного екстракту;
– 200 грамів борошна;
– 1 дрібка морської солі;
– 100 грамів шоколаду (чорного, молочного).
- Для приготування печива ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте масло з цукром, збийте міксером до однорідної консистенції.
- Окремо у мисці збийте яйце, додайте ванільний екстракт, ретельно перемішайте.
- Шоколад, подрібніть ножем.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте яйце з ванільним екстрактом, шоколад, перемішайте, замісіть тісто.
- Сформуйте кульки, залиште на 15 хвилин у холодильнику.
- Розігрійте духовку при температурі 170 градусів, вистеліть пергаментом, відправте у духовку випікатись на 10-12 хвилин.
- Готове печиво викладіть на тарілку. Смачного!