Смачне печиво з шоколадною крихтою та горіхами: домашній рецепт

14 березня 2021 , 10:25
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Джерело:

24 канал

Якщо хочете порадувати свою сім'ю і друзів чимось смачним до чаю. Приготуйте ароматне печиво з шоколадною крихтою та горіхами.

За цим рецептом ви легко зможете приготувати смачне печиво, яке сподобається всім. У тісто також додають родзинки, цукати або мигдальні пластівці.

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Рецепт печива

Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 100 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– розпушувач;
– 50 грамів шоколадної крихти;
– 50 грамів горіхів (на ваш смак);
– сіль.
  1. Для приготування печива ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте масло з цукром, збийте міксером до однорідної консистенції.
  3. Окремо у мисці збийте яйце, додайте ванільний цукор, ретельно перемішайте.
  4. Шоколад, подрібніть ножем.
  5. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте розпушувач, яйце з ванільним цукром, шоколад, горіхи, перемішайте, замісіть тісто.
  6. Сформуйте кульки, залиште на 25 хвилин у холодильнику. Викладіть тісто, сформуйте печиво.
  7. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, вистеліть деко пергаментом, викладіть печиво, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин до готовності.
  8. Готове печиво викладіть на тарілку. Смачного!