Смачне печиво з шоколадною крихтою та горіхами: домашній рецепт

Якщо хочете порадувати свою сім'ю і друзів чимось смачним до чаю. Приготуйте ароматне печиво з шоколадною крихтою та горіхами.

За цим рецептом ви легко зможете приготувати смачне печиво, яке сподобається всім. У тісто також додають родзинки, цукати або мигдальні пластівці.

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Рецепт печива

Для приготування печива ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте масло з цукром, збийте міксером до однорідної консистенції. Окремо у мисці збийте яйце, додайте ванільний цукор, ретельно перемішайте. Шоколад, подрібніть ножем. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте розпушувач, яйце з ванільним цукром, шоколад, горіхи, перемішайте, замісіть тісто. Сформуйте кульки, залиште на 25 хвилин у холодильнику. Викладіть тісто, сформуйте печиво. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, вистеліть деко пергаментом, викладіть печиво, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин до готовності. Готове печиво викладіть на тарілку. Смачного!

– 300 грамів борошна;– 1 яйце;– 150 грамів вершкового масла 82%;– 100 грамів цукру;– 20 грамів ванільного цукру;– розпушувач;– 50 грамів шоколадної крихти;– 50 грамів горіхів (на ваш смак);– сіль.