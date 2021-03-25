Рецепт смачного печива кукіс від кондитерки Лізи Глінської: американський десерт

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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Печиво з шоколадною крихтою надзвичайно легке у приготуванні й чудово смакує з молоком на сніданок або перекус.

Хрумке та апетитне печиво з шоколадною крихтою за рецептом кондитерки Лізи Глінської сподобається не тільки дорослим, а й діткам.

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Ліза Глінська обожнює готувати смачні десерти та випічку і сьогодні поділилася із шанувальниками рецептом печива "Кукіс".

Рецепт печива "Кукіс"

Інгредієнти:
– 120 г вершкового масла;
– 50 г цукру;
– 50 г коричневого цукру;
– 50 г яєць;
– 6 г розпушувача;
– дрібка солі;
– 160 г борошна;
– 100 г чорного або молочного шоколаду.
  1. Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. У м'яке масло додайте весь цукор та перемішайте.
  2. Вибийте у масляну масу яйце – перемішайте.
  3. Борошно змішайте з розпушувачем та сіллю в окремій мисці, висипте до масляної маси. Вимісіть ложкою однорідне тісто.
  4. Розділіть шоколад на дві частини. Подрібніть шоколад на шматочки, одну частину додайте до тіста, а іншу викладіть на вже готове печиво.
  5. Сформуйте з тіста кульки розміром в маленьку мандаринку, викладіть шматочки шоколаду.
  6. Відправте печиво в духовку випікатися протягом 15 хвилин в режимі "Конвекція" при температурі 180 градусів. Смачного!

Рецепт американського печива "Кукіс" з шоколадом – відео: