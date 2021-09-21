Пекельна кухня 3 випуск: випробування українською кухнею та ротація команд від Якутова

У 3 випуску реаліті-шоу "Пекельна кухня" учасників відправлять в село. Чоловіча та жіноча команди готуватимуть страви української кухні, адже цими знаннями повинен володіти кухар третього розряду. Алекс Яков особисто переконається, щоб кухарі освоїли класику домашньої кулінарії.

У 3 випуску "Пекельної кухні" екзамен на бабусині страви кулінари здавали наосліп – по запаху. В іншому ж випробуванні команди розробляли меню для сімейного ресторану.

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Оцінювати їх страви випало найсуворішому критику – доньці Тимура Мірошниченка Мії. Як завжди, за кожне випробування команду переможця чекатиме заохочення, а команду тих, хто програв – суворе покарання від Алекса Якутова.



Чоловіча команда / Фото Новий канал

Для одних учасників випробування стали тріумфальними, а для Олександра Горбаша – справжнім провалом. Його грибну юшку Алекс Якутов разом з тарілкою відправив у смітник, а команда назвала Сашка слабкою ланкою.

Я дав йому можливість реабілітуватися після провалів і поставив на роздачу в чоловічій команді телересторану. В червоній команді на роздачі була Марія Гуд. Крім сервісу в ресторані на цю вечерю ми додали доставку. Її я ввів для того, щоб перевірити, як чоловіча та жіноча команди спланують дії, – прокоментував Алекс Якутов.

Якщо професіонал Марія Гуд з роздачею справлялася "на ура", Олександру Горбашу насилу вдавалося закривати численні замовлення. Деяким гостям довелося чекати страви понад годину. Це дуже розлютило Шефа, він вигнав Горбаша з кухні.

"Слабку ланку" в кожній команді визначає вечеря в телересторані "Пекельної кухні".



Гості "Пекельної кухні" / Фото Новий канал

Після вечері традиційно на шоу відбувається церемонія вигону. Алекс Якутов попросив учасників висунути кандидатури кухарів, яким не місце в командах.

Станіслава Попоню злив колектив. Він не вижив серед чоловіків, подивимося, як йому буде в жіночій команді, – додав Алекс Якутов.

Попри те, що червона команда перемогла, була людина, яка розчарувала головного шефа "Пекельної кухні". Це Карина Миргород. Алекс Якутов вирішив, що дівчині не місце в жіночій команді, тому відправив її до синіх.