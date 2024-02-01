Що приготувати на вечерю: паста пенне з куркою та шпинатом

1 лютого 2024, 20:56
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Джерело:

Fajne gotowanie

Легка та швидка вечеря, яка потішить смаком після важкого дня завжди матиме популярність у господинь. Одна з таких опцій – пенне з куркою та шпинатом.

Смачна паста у поєднанні з ніжним м'ясом та легким соусом – саме те, що потрібно після насиченого дня. Для приготування страви потрібно лише кілька простих кулінарних маніпуляцій, тож про додаткову втому точно не йдеться.

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Рецепт пенне з куркою та шпинатом

Час: 45 хвилин
Порцій: 2

Інгредієнти:
– 400 грамів пасти пенне;
– 300 грамів філе;
– 100 грамів цибулі;
– 180 грамів шпинату;
– 60 мілілітрів олії;
– 80 грамів сиру пармезан;
– 150 мілілітрів вершків;
– 20 грамів часнику;
– спеції: сіль, перець, перець солодкий, каррі, чебрець, прованські трави.

Приготування:

  1. Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду, залишіть чверть склянки.
  2. На сковороді розігрійте 1 чайну ложку олії.
  3. Обсмажте в ній нашатковану цибулю.
  4. Коли підрум’яниться, додайте нарізану кубиками курку. Приправте сіллю, перцем, 1 чайною ложкою солодкої паприки, 1 чайною ложкою чебрецю та 1 чайною ложкою порошку каррі.
  5. В окремій сковороді розігрійте олію, що залишилися, обсмажити подрібнений часник і додайте шпинат.
  6. У шпинат влийте вершки і додайте прованські трави, сіль і перець. Також додайте воду для варіння пасти.
  7. Додайте в соус курку з цибулею і відварені макарони.
  8. Все перемішайте і посипте тертим сиром.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська