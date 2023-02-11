Ідеальне для відпочинку за книгою чи серіалом: смажені палички з моцарели

Сирні палички з улюбленим соусом здатні прикрасити будь-які вихідні. Це чудовий снек, на приготування якого піде дуже мало часу.

Для того, щоб сирні палички виглядали так само апетитно, як у ресторані, вам слід перед смаженням у фритюрниці скористатися одним секретом – залишити їх на 30 хвилин у морозилці. Завдяки цьому вони будуть цілісними.

До речі Романтична вечеря у середземноморському стилі із готовими стравами від LaStrava

Рецепт сирних паличок з моцарели

Час: до 30 хвилин

Порцій: 3 – 4

Перекус, який завжди смакує / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 400 грамів твердої моцарели;

– 2 столові ложки борошна;

– чайна ложка гранульованого часнику;

– 1 яйце;

– 40 грамів панірувальних сухарів;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування: