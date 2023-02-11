Ідеальне для відпочинку за книгою чи серіалом: смажені палички з моцарели

11 лютого 2023, 19:15
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Джерело:

ВВС Food

Сирні палички з улюбленим соусом здатні прикрасити будь-які вихідні. Це чудовий снек, на приготування якого піде дуже мало часу.

Для того, щоб сирні палички виглядали так само апетитно, як у ресторані, вам слід перед смаженням у фритюрниці скористатися одним секретом – залишити їх на 30 хвилин у морозилці. Завдяки цьому вони будуть цілісними.

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Рецепт сирних паличок з моцарели

Час: до 30 хвилин

Порцій: 3 – 4

Перекус, який завжди смакує / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 400 грамів твердої моцарели;
– 2 столові ложки борошна;
– чайна ложка гранульованого часнику;
– 1 яйце;
– 40 грамів панірувальних сухарів;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Моцарелу нарізаємо смужками шириною у 1,5 сантиметра, обсушуємо їх папером.
  2. В неглибокій мисці змішуємо борошно та гранульований часник.
  3. В іншій мисці збиваємо яйце, солимо та перчимо.
  4. У третю тарілку висипаємо панірувальні сухарі.
  5. Обвалюємо палички двічі у борошні та яйці. Переконуємося, що немає прогалин, інакше сир витече в олію.
  6. Добре обвалюємо палички у панірувальних сухарях.
  7. Кладемо у морозилку на 30 хвилин.
  8. Смажимо палички у фритюрі по кілька хвилин, щоб їх покриття стало хрустким.
  9. Подаємо з улюбленим соусом.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська