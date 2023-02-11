Ідеальне для відпочинку за книгою чи серіалом: смажені палички з моцарели
11 лютого 2023, 19:15Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Сирні палички з улюбленим соусом здатні прикрасити будь-які вихідні. Це чудовий снек, на приготування якого піде дуже мало часу.
Для того, щоб сирні палички виглядали так само апетитно, як у ресторані, вам слід перед смаженням у фритюрниці скористатися одним секретом – залишити їх на 30 хвилин у морозилці. Завдяки цьому вони будуть цілісними.
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Рецепт сирних паличок з моцарели
Час: до 30 хвилин
Порцій: 3 – 4
Перекус, який завжди смакує / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 400 грамів твердої моцарели;
– 2 столові ложки борошна;
– чайна ложка гранульованого часнику;
– 1 яйце;
– 40 грамів панірувальних сухарів;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Моцарелу нарізаємо смужками шириною у 1,5 сантиметра, обсушуємо їх папером.
- В неглибокій мисці змішуємо борошно та гранульований часник.
- В іншій мисці збиваємо яйце, солимо та перчимо.
- У третю тарілку висипаємо панірувальні сухарі.
- Обвалюємо палички двічі у борошні та яйці. Переконуємося, що немає прогалин, інакше сир витече в олію.
- Добре обвалюємо палички у панірувальних сухарях.
- Кладемо у морозилку на 30 хвилин.
- Смажимо палички у фритюрі по кілька хвилин, щоб їх покриття стало хрустким.
- Подаємо з улюбленим соусом.