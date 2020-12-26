У 17 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" ми дізнаємося хто отримає перемогу у проєкті та отримає 300 тисяч гривень, можливість навчатися у кулінарній школі у Парижі та кубок шоу!

У 17 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" всі шанувальники кулінарного проєкту дізнаються хто переміг у ювілейному сезоні шоу, але спочатку сімці найкращих кухарів-аматорів України доведеться ще поборотись у кількох випробуваннях.

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Повернення 20-ки 10 сезону "Мастер Шеф"

Перед початком першого випробування судді 10 сезону "Мастер Шеф" підготували для кителянтів ще один сюрприз – повернення 20-ки найкращих кухарів-аматорів України, які впродовж всього фіналу будуть вболівати за учасників з балкона. Серед них були всіма улюблені учасники: Катерина Дем'янова, Олександр Горчаков, Олексій Жидких, Роман Петрушенко та інші.

Ектор Хіменес-Браво оголосив правила першого випробування 10 сезону "Мастер Шеф" та зазначив, що те, що лежить під коробками-загадками занурить учасників в минуле та змусить задуматись про майбутнє. Продуктовий набір з яким учасники прийшли на кастинг 10 сезону "Мастер Шеф" був під коробками-загадками у кожного кителянта. Саме з нього їм потрібно приготувати кардинально іншу страву, а той хто не впорається із завданням від суддів 10 сезону "Мастер Шеф" одразу покине проєкт. На все про все в учасників буде всього 45 хвилин.

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Судді 10 сезону "Мастер Шеф" дозволили взяти кожному кулінару ще по одному продукту з комори та використати його у своїй страві. Дмитро балита обрав агар агар, Мірра Борисова – картоплю, Марія Кривенко – вершки, Юля Венедиктова – яйця, Яна Балог – желатин, Іра Раковчен – мигдалеве борошно, Іра Маленко –желатин.

Головною умовою першого випробування 17 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" було використати всі інгредієнти з продуктового кошика. Проте, не всі учасники дотримались цього правила, але про це ми розповімо згодом.

За 45 хвилин Дмитро Балита приготував для суддів 10 сезону "Мастер Шеф" страву, яку назвав "вересневий букет" з маринованих овочів, крамблу з чорного хліба та паштету з форелі. Родзинкою страви хлопця став попкорн з ікри, зазначимо, що робота Дмитра надзвичайно сподобалась суддям 10 сезону "Мастер Шеф", хоч і була не з ідеальною нарізкою овочів.

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Мірра Борисова приготувала мильфей з брандади тріски, крем з авокадо на листах із зеленої гречки. Ектор Хіменес-Браво відзначив, що страві не хватає гостроти, а Мірра промовчала, що не використала перець чилі. Хоч кулінари з 20-ки бачили з балкона хитрість дівчини, але вирішили не доповідати суддям 10 сезону "Мастер Шеф".

Марія Кривенко на подив суддям 10 сезону "Мастер Шеф" приготувала перед фіналом фаршировані помідори… Ектор Хіменес-Браво ще під час випробування намагався допомогти дівчині та підказував щодо страви, але Марія не скористалась його порадою.

Ірина Маленко подала суддям 10 сезону "Мастер Шеф" шоколадне мусове тістечко, яке надзвичайно засмакувало Ектору Хіменесу-Браво.

Юля Венедиктова приготувала закуску до шампанського – печиво з кремом із креветок, з сиром Дор Блу та полуницею, а Яна Балог – чізкейк. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" були здивованні, що Яна встигла пригоувати такий складний десерт за 45 хвилин.

За рішенням суддів 10 сезону "Мастер Шеф" першими у фіналі покинули шоу Марія Кривенко та Іра Раковчен.

Скандал на проєкті 10 сезону "Мастер Шеф"

Перед початком другого випробування судді 10 сезону "Мастер Шеф" покликали до себе Мірру Борисову аби обговорити одну важливу тему перед конкурсом. Ектор Хіменес-Браво нагадав дівчині попередній конкурс та зазначив, що не міг ніяк забути відсутність гостроти у її страві та вирішив передивитись запис процесу приготування кулінарки. На його подив Мірра Борисова не використала у свої страві перець чилі, про який знали учасники на балконі, а ще смородину!

Ектор Хіменес-Браво був дуже засмучений такою поведінкою дівчини, адже він цілком довіряв учасниці. У 17 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" шоу також покидає Мірра Борисова, адже правила для всіх єдині.

Найбільші страхи кителянтів 10 сезону "Мастер Шеф"

Якщо у попередньому випробуванні кителянти готували із тих продуктів, які привели їх до білого фартуха, то у цьому вони готуватимуть із тих, які принесли чорні фартухи.

Ірина Маленко та Дмитро Балита отримали одне завдання на двох – випробування кулінарними загадками. Їм потрібно на швидкість відгадувати помилки у стравах, заробляти цим самим бали, за які вони згодом зможуть придбати собі продуктові кошики.

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У Яни Балог був планшет із відео на якому судді 10 сезону "Мастер Шеф" зібрали всі моменти паніки дівчини на кухні проєкту. Завдання Яни було обрати собі в допомогу трьох учасників з балкона та стати їхнім шеф-кухарем: роздавати завдання та керувати ними, таким чином опановуючи свою паніку та страхи. За одну годину вони повинні приготувати 5 концептуальних страв.

У Юлії Венедиктової були дешеві продукти: кілька, тушонка, перловка сирна ковбаса, пшоно та кріп. Дівчині не обов'язково було готувати із всіх цих продуктів, але з більшості з них потрібно начаклувати вишукану ресторанну страву. Судді 10 сезону "Мастер Шеф" зазначили, що шеф-кухар має вміти готувати не тільки з дорогих продуктів, а й з дешевих.

У цьому випробуванні судді розкритикували фіш боли Дмитра Балити з курячими шлуночками всередині. Страва була занадто жирна, а Ірина Маленко подала фарширований баклажан.

На жаль, ці учасники покидають кулінарний проєкт у 17 випуску 10 сезону "Мастер Шеф" за крок до супер фіналу.

Яна Балог та Юля Венедиктова у двох будуть боротися за перемогу у 10 сезоні "Мастер Шеф".

Супер фінал 10 сезону "Мастер Шеф"

Яна Балог та Юля Венедиктова за 2,5 години повинні приготувати та подати суддям 10 сезону "Мастер Шеф" три страви: закуску, голосну страву та десерт. Хто з цих дівчат отримає перемогу на проєкті та відправиться вчитись у кулінарній школі в Парижі – дізнаємося зовсім скоро!

Яна Балог подала суддям 10 сезону "Мастер Шеф" на закуску паштет із качиних сердець приготованих у сувіті з ожиновим соусом, а Юлія Венедиктова – щічки лосося в соусі з бульйону та полуниці. Ектор Хіменес-Браво був вражений закускою Юлії, адже вона була дуже смачною.

На основну страву Яна Балог подала чорну тріску на пару з горіховим соусом та бобами адамаме, а Юлія Венедиктова приготувала гребінці з манговим соусом та пюре з грибів й коренеплодів. У страві Юлі судді відзначили не видалений м'яз у гребінці – Ектор Хіменес-Браво зазначив цю помилку кулінарці.

На десерт Яна Балог приготувала кокосовий мус з горіхом макадамія та кокосово-лаймове морозиво, а Юля Венедиктова лимонний бісквіт з меренгою та кремом.

Хто з дівчат здобув перемогу у 10 сезоні "Мастер Шеф" судді кулінарного шоу порадилися та назвали це ім'я – Яна Балог! Вітаємо переможницю 10 сезону "Мастер Шеф"та бажаємо впевнено йти до своєї мети.

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