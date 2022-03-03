Переможний хліб: домашня випічка без молока

3 березня 2022 , 19:03
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Джерело:

інстаграм Павла Серветника

Без хліба половина обіда, казали наші предки. Якщо не маєте змоги придбати хліб у магазині, спечіть його самі за рецептом українського шеф-кухаря Павла Серветника.

Павло випікає саме такий хліб і за допомогою волонтерів роздає його на вулицях Херсона. Рецепт простий і, ми впевнені, ви також не раз до нього вдаватиметеся.

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Рецепт домашнього хліба без молока

  • Час: 4 години
  • Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
 – 1 кілограм борошна;
 – 650 мілілітрів води;
 – 15 грамів дріжджів;
 – 21 грамів солі.

Приготування:

  1. Для першого замішування тіста змішайте воду та борошно. Протягом 8 хвилин активно замішуйте тісто руками або скористайтеся кухонною машиною. Залишіть відпочити на 10 – 20 хвилин, щоб глютен розійшовся і хліб не деформувався при випіканні.
  1. Для другого замісу: додайте до маси дріжджі, сіль та замішуйте ще 8 хвилин на високих обертах машини або активно руками.
  1. Перекладіть тісто в чистий харчовий контейнер, накрийте кришкою або шаром харчової плівки та залишіть його відпочити на 90 хвилин.
  1. Розділіть тісто по 500 грамів. Надайте йому форму та обваляйте в манні крупі або в борошні.
  1. Перекладіть його на чистий рушник та залишіть відпочити на 90 – 120 хвилин. Важливо, щоб він знаходився в теплі, та без протягів.
  1. Розігрійте духовку до 240 градусів та випікайте хліб 30 – 35 хвилин.

Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак