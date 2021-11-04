Перець по-італійськи – апетитна овочева закуска нашвидкуруч
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Смачних овочевих страв – безліч, але не всі вони швидкі у приготуванні. Відомий український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами чудовим рецептом закуски із солодкого перцю.
Для тих, у кого часу завжди обмаль, ця страва – просто знахідка. Перець, запечений у духовці з ароматними травами, виходить нереально смачним!
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Отож, не гайте часу. Мерщій готувати смачну італійську закуску разом із нами!
Дуже смачно робити брускети з таким перцем, або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір,
– радить Володимир Ярославський.
Рецепт солодких перців по-італійськи
- Час: 30 – 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
– 1 кг солодкого перцю;
– 1 зубчик часнику;
– свіжа петрушка;
– тим'ян;
– оливкова олія;
– сіль;
– м'який (молодий) козячий сир;
– бальзамічний оцет.
Приготування:
- Ретельно помийте перці, звільніть від насіння й розріжте навпіл.
- Змастіть шкірку перців оливковою олією.
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів із верхнім обдувом.
- Викладіть перці на деко.
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- Відправте перці до духовки запікатися доти, доки шкірочка не підгорить.
Перець по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Дістаньте деко з перцями з духовки й накрийте харчовою фольгою.
- Дайте овочам охолонути й зніміть із них шкірку.
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Перці посоліть, присмачте подрібненим часником, свіжою петрушкою, тим'яном і скропіть оливковою олією та бальзамічним оцтом.
Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Подавайте італійську закуску з козячим сиром.
Смачного!