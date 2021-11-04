Перець по-італійськи – апетитна овочева закуска нашвидкуруч

Смачних овочевих страв – безліч, але не всі вони швидкі у приготуванні. Відомий український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами чудовим рецептом закуски із солодкого перцю.

Для тих, у кого часу завжди обмаль, ця страва – просто знахідка. Перець, запечений у духовці з ароматними травами, виходить нереально смачним!

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Отож, не гайте часу. Мерщій готувати смачну італійську закуску разом із нами!

Дуже смачно робити брускети з таким перцем, або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір,

– радить Володимир Ярославський.

Рецепт солодких перців по-італійськи

Час: 30 – 60 хвилин

30 – 60 хвилин Порції: 4 – 6



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

– 1 кг солодкого перцю;– 1 зубчик часнику;– свіжа петрушка;– тим'ян;– оливкова олія;– сіль;– м'який (молодий) козячий сир;– бальзамічний оцет.

Приготування:

Ретельно помийте перці, звільніть від насіння й розріжте навпіл.

Змастіть шкірку перців оливковою олією.



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів із верхнім обдувом.

Викладіть перці на деко.

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Відправте перці до духовки запікатися доти, доки шкірочка не підгорить.



Перець по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Дістаньте деко з перцями з духовки й накрийте харчовою фольгою. Дайте овочам охолонути й зніміть із них шкірку.



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Перці посоліть, присмачте подрібненим часником, свіжою петрушкою, тим'яном і скропіть оливковою олією та бальзамічним оцтом.



Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Подавайте італійську закуску з козячим сиром.

Смачного!