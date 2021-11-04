Перець по-італійськи – апетитна овочева закуска нашвидкуруч

4 листопада 2021 , 11:05
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Смачних овочевих страв – безліч, але не всі вони швидкі у приготуванні. Відомий український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами чудовим рецептом закуски із солодкого перцю.

Для тих, у кого часу завжди обмаль, ця страва – просто знахідка. Перець, запечений у духовці з ароматними травами, виходить нереально смачним!

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Отож, не гайте часу. Мерщій готувати смачну італійську закуску разом із нами!

Дуже смачно робити брускети з таким перцем, або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір,
 – радить Володимир Ярославський.

Рецепт солодких перців по-італійськи

  • Час: 30 – 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 1 кг солодкого перцю;
 – 1 зубчик часнику;
 – свіжа петрушка;
 – тим'ян;
 – оливкова олія;
 – сіль;
 – м'який (молодий) козячий сир;
 – бальзамічний оцет.

Приготування:

  1. Ретельно помийте перці, звільніть від насіння й розріжте навпіл.
  1. Змастіть шкірку перців оливковою олією.


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів із верхнім обдувом.
  1. Викладіть перці на деко.

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  1. Відправте перці до духовки запікатися доти, доки шкірочка не підгорить.


Перець по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Дістаньте деко з перцями з духовки й накрийте харчовою фольгою.
  2. Дайте овочам охолонути й зніміть із них шкірку.


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Перці посоліть, присмачте подрібненим часником, свіжою петрушкою, тим'яном і скропіть оливковою олією та бальзамічним оцтом.


Перці по-італійськи / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

  1. Подавайте італійську закуску з козячим сиром.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак