Перетворіть свято на казку: готуємо китайське печиво з передбаченнями
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Щоб зробити ваше свята справді оригінальним, ми пропонуємо приготувати справжнє китайське печиво з передбаченнями.
Печиво з передбаченнями – популярна хрумка забавка, яка набула шаленої популярності ще в 19 столітті. А саме в японських храмах, а от готувати його стали в Америці, в китайських ресторанах. Рецептом з американцями поділилися саме японські мігранти.
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Перед приготуванням печива з передбаченнями підготуйте невеликі смужки паперу. Напишіть або видрукуйте побажання, котрі будете вкладати в печиво.
Печиво з передбаченнями
- Час: 10 годин
- Порції: 20 – 30 штук
– 120 грамів яєчного білка;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 90 грамів борошна;
– 80 грамів вершкового масла;
– цедра апельсина або лимона.
Приготування:
- Змішайте білок з цукровою пудрою.
- Розтопіть вершкове масло та влийте його до яєчної маси, перемішайте.
- Додайте цедру апельсина, борошно та перемішайте до однорідної консистенції.
- Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відправте в холодильник на ніч.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Відсадіть тісто для печива на кондитерський килимок: діаметр 3 сантиметри.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Кожне печиво сформуйте колом за допомогою ложки. У вас повинні вийти кола діаметром 7 – 8 сантиметрів.
- Відправте їх в духовку – печиво повинне зарум'янитися по краю.
- Дістаньте його з духовки, та ще гарячі складіть навпіл, далі ще раз навпіл. Відправте їх в склянки, щоб вони охолодилися.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Заховайте в кожне печиво передбачення.
Смачного!
Відеорецепт приготування китайського печива з передбаченнями: