Перетворіть свято на казку: готуємо китайське печиво з передбаченнями

Щоб зробити ваше свята справді оригінальним, ми пропонуємо приготувати справжнє китайське печиво з передбаченнями.

Печиво з передбаченнями – популярна хрумка забавка, яка набула шаленої популярності ще в 19 столітті. А саме в японських храмах, а от готувати його стали в Америці, в китайських ресторанах. Рецептом з американцями поділилися саме японські мігранти.

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Перед приготуванням печива з передбаченнями підготуйте невеликі смужки паперу. Напишіть або видрукуйте побажання, котрі будете вкладати в печиво.

Печиво з передбаченнями

Час: 10 годин

10 годин Порції: 20 – 30 штук

– 120 грамів яєчного білка;– 120 грамів цукрової пудри;– 90 грамів борошна;– 80 грамів вершкового масла;– цедра апельсина або лимона.

Приготування:

Змішайте білок з цукровою пудрою.

Розтопіть вершкове масло та влийте його до яєчної маси, перемішайте.

Додайте цедру апельсина, борошно та перемішайте до однорідної консистенції.

Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відправте в холодильник на ніч.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Відсадіть тісто для печива на кондитерський килимок: діаметр 3 сантиметри.



Скріншот з відео Лізи Глінської

Кожне печиво сформуйте колом за допомогою ложки. У вас повинні вийти кола діаметром 7 – 8 сантиметрів.

Відправте їх в духовку – печиво повинне зарум'янитися по краю.

Дістаньте його з духовки, та ще гарячі складіть навпіл, далі ще раз навпіл. Відправте їх в склянки, щоб вони охолодилися.



Скріншот з відео Лізи Глінської

Заховайте в кожне печиво передбачення.

Смачного!

Відеорецепт приготування китайського печива з передбаченнями: