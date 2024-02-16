М'яке тісто з картопляним пюре здатне підкорити багатьох. Кисленька капуста лише підкреслить його ніжний смак.

Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо мереживні млинці на окропі

Пиріжки з кислою капустою "Баба Єлька"

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Для картопляного пюре очищену й добре вимиту картоплю відваріть до готовності. Злийте зайву воду та розімніть картоплю товкачиком.
  2. Очищену цибулю наріжте дрібно. Разом із квашеною капустою та олією протушкуйте 15 хвилин.
  3. Збийте яйця виделкою та перемішайте їх із картопляним пюре. Додайте борошна, посоліть та перемішайте.
  4. Дошку або стільницю посипте борошном та замісіть тісто. Коли в ньому не лишиться грудочок, обкачайте тісто в борошні та сформуйте довгу ковбасу.
  5. Наріжте тісто на однакові шматочки завтовшки 3 сантиметри кожен. Розплескайте їх руками та накладіть начинку з капусти й цибулі. Заліпіть кожен пиріжок.
  6. Розігрійте на пательні олію. Розплескайте зліплені пиріжки так, щоб вони займали всю поверхню вашої долоні. Обережно опустіть їх на пательню.
  7. Смажте до рум'яності на середньому вогні, періодично перевертаючи.