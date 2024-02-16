Цей рецепт вас здивує: готуємо перевернутий м'ясний пиріг на пательні

16 лютого 2024, 23:30
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Джерело:

Shuba

Якщо шукаєте рецепт смачної страви на вечерю, спробуйте цей. Перевернутий пиріг з м'ясом здивує вас простотою приготування.

Окрім цього, інгредієнти потрібні найдоступніші. Цей пиріг може стати вашим улюбленим.

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Перевернутий м'ясний пиріг на пательні

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 150 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– сіль, перець чорний мелений до смаку.

Для начинки:
– 1 цибуля;
– 450 грамів м'ясного фаршу;
– 40 мілілітрів олії;
– сіль, перець чорний мелений до смаку;
– 100 грамів твердого сиру;
– приправа до м'яса до смаку;
– 20 грамів зелені.

Приготування:

  1. Цибулю почистьте, наріжте та обсмажте на олії до прозорості. Додайте фарш і готуйте, перемішуючи, близько 8 хвилин. Додайте сіль, перець, спеції та перемішайте.
  2. У миску вбийте яйця, додайте кефір, розпушувач, сіль, перець і розмішайте вінчиком. Всипте борошно і знову перемішайте до однорідності.
  3. Залийте тістом фарш, накрийте кришкою і смажте на маленькому вогні 20 хвилин. Після цього накрийте пательню листом пергаментного паперу, зверху покладіть велику тарілку та акуратно переверніть пиріг на пергамент.
  4. Пиріг разом з пергаментом покладіть назад в пательню, посипте тертим сиром, накрийте кришкою і готуйте ще 5 хвилин. Готову страву присипте подрібненою зеленню.

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Автор: Ольга Котів