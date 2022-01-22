Перевершить будь-яку курку на грилі: запікаємо в духовці та в часниковому маринаді

22 січня 2022 , 18:01
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Джерело:

Сafe delites

Запечена курка з часником, хрумкою скоринкою і соковитим м'ясом стане справжньою насолодою для всієї родини! Немає нічого кращого за просту у приготуванні курочку. Особливо, якщо запікати її з часником, розмарином, петрушкою, лимоном і білим вином.

Рецепт запеченої курки в часниковому маринаді

  • Час: 85 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Cafe delites

Інгредієнти:
  – 2 кілограми курячої тушки;
  – ¼ склянки вершкового масла (розтопленого);
  – 3 столові ложки оливкової олії;
  – ¼ склянки білого сухого вина;
  – 1 лимон;
  – сіль;
  – чорний мелений перець; 
  – 2 столові ложки подрібненої петрушки;
  – 4 зубчики часнику;
  – 1 головка часнику;
  – 3 свіжі гілочки розмарину.

Приготування:

  1. Очистіть головку часнику і розріжте навпіл горизонтально через середину хрест-навхрест. 
  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Вкрийте деко фольгою або злегка змастіть форму для запікання олією.
  1. Обсушіть тушку паперовими рушниками.
  1. Змішайте оливкову олію, розтоплене вершкове масло, вино і сік половини лимона, полийте маринадом на курку, під шкіру та всередині. Рясно приправте курку зовні і всередині сіллю, чорним меленим перцем. Посипте дрібно нарізаною петрушкою.

Фото Cafe delites

  1. Натріть курку подрібненим часником.
  1. Нафаршируйте тушку головкою часнику (викладіть в курячу порожнину разом з гілочками розмарину і вичавленої половинкою лимона).
  1. Зв’яжіть ніжки тушки кухонною ниткою або джгутом.


Фото Cafe delites

  1. Покладіть тушку грудкою догори у форму для запікання. Запікайте 75 – 80 хвилин, змащуючи її соком, що виділятиметься під час приготування.
  1. Дістаньте з духовки, накрийте фольгою і дайте постояти 10 хвилин перед подачею.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте страву поливши соком та половиною лимона.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак