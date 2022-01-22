Перевершить будь-яку курку на грилі: запікаємо в духовці та в часниковому маринаді
22 січня 2022 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Запечена курка з часником, хрумкою скоринкою і соковитим м'ясом стане справжньою насолодою для всієї родини! Немає нічого кращого за просту у приготуванні курочку. Особливо, якщо запікати її з часником, розмарином, петрушкою, лимоном і білим вином.
Рецепт запеченої курки в часниковому маринаді
- Час: 85 хвилин
- Порції: 4
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Фото Cafe delites
– 2 кілограми курячої тушки;
– ¼ склянки вершкового масла (розтопленого);
– 3 столові ложки оливкової олії;
– ¼ склянки білого сухого вина;
– 1 лимон;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
– 4 зубчики часнику;
– 1 головка часнику;
– 3 свіжі гілочки розмарину.
Приготування:
- Очистіть головку часнику і розріжте навпіл горизонтально через середину хрест-навхрест.
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Вкрийте деко фольгою або злегка змастіть форму для запікання олією.
- Обсушіть тушку паперовими рушниками.
- Змішайте оливкову олію, розтоплене вершкове масло, вино і сік половини лимона, полийте маринадом на курку, під шкіру та всередині. Рясно приправте курку зовні і всередині сіллю, чорним меленим перцем. Посипте дрібно нарізаною петрушкою.
Фото Cafe delites
- Натріть курку подрібненим часником.
- Нафаршируйте тушку головкою часнику (викладіть в курячу порожнину разом з гілочками розмарину і вичавленої половинкою лимона).
- Зв’яжіть ніжки тушки кухонною ниткою або джгутом.
Фото Cafe delites
- Покладіть тушку грудкою догори у форму для запікання. Запікайте 75 – 80 хвилин, змащуючи її соком, що виділятиметься під час приготування.
- Дістаньте з духовки, накрийте фольгою і дайте постояти 10 хвилин перед подачею.
Фото Cafe delites
- Подавайте страву поливши соком та половиною лимона.
Смачного!