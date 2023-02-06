Це дуже легко та смачно: стамбульський борек з сиром

Турецькі страви мають особливий шарм, який здатен підкорити кожного. Якщо хочете трішки почаклувати - обов'язково скористайтеся цим рецептом.

Борек – це традиційний турецький стритфуд, який ніколи не втрачає популярності. Ніжне тісто з нотками сиру – це особливий смак, який здатен ніколи не надокучати. Спробуйте приготувати цю страву лише раз, і ви захочете, аби вона опинялася на вашому столі якомога частіше.

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Рецепт стамбульського борека з сиром

Час: до 1 години

Порцій: 2

Перлина вуличної їжі Стамбула / Фото istambul.info

Інгредієнти:

300 грамів сухого сиру;

200 грамів м'якого та вологого сиру;

6 листів тіста;

150 грамів вершкового масла;

0,5 чайної ложки мускатного горіха;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Сири змішуємо, приправляємо сіллю, перцем та мускатним горіхом. Листкове тісто розкачуємо, кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом та викладаємо їх один на одного. На останній лист викладаємо сирну начинку, скручуємо тісто у рулет та викладаємо на застелене пергаментом деко. Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах.

Смачного!