Луї Віттон відкрив свій перший у світі ресторан та кафе у Японії: неймовірний інтер'єр та кухня

Відомий французький дім моди Луї Віттон відкрив двері свого першого у світі кафе та ресторану в Японії.

Луї Віттон відкрив першу у світі кавʼярню Le Café V і ресторан Sugalabo V у своєму новому чотириповерховому магазині в Осаці, Японія.

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Над дизайном першого кафе та ресторану Луї Віттон працювали кращі дизайнери Японії, а інтер'єри закладів розробляли у співпраці з відомим шеф-кухарем Йосуге Суга.

Перший у світі ресторан Луї Віттон

До слова, Йосуге Суга протеже легендарного Жоеля Робюшона, власника 32 зірок від Мішлен.

Художник Кента Кобаясі створив унікальну скульптуру з рідкими кристалами і стрічками, що прикрашають вітрини бутиків яскравими квітами, а Пітер Марино поєднав морську естетику з традиційною японською культурою.

Ресторан Луї Віттон у Японії

Дизайнери використали деревʼяні підлоги, щоб імітувати палубу корабля, обшиті деревом стовпи і металеві стелі. Ззовні заклад нагадує великий човен з вітрилами.

Інтер'єр кафе Луї Віттон

В інтерʼєрі багато відтінків синього і зеленого кольорів, а головний зал нагадує каюту судна.