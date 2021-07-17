Персик Мельба: рецепт вишуканого десерту з морозивом

17 липня 2021 , 13:25
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Джерело:

24 канал

Думаєте, що приготувати на десерт? Ми пропонуємо рецепт вишуканого французького десерту. Обов'язково спробуйте.

Персик Мельба — десерт французької кухні. 1892 року Оґюст Ескоф'є створив десерт для австралійської оперної співачки Неллі Мельба. Його готують з білого персика в ванільному сиропі та морозивом, з додаванням полуниці.

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Існують сучасні варіанти солодкої страви. Персики замінюють на інші фрукти.

Персик Мельба/ Фото Pexels

Рецепт десерту

  • Час: 1 година 35 хвилин 
  • Порції: 5 - 6
  • Калорійність на 100 грамів: 107 ккал
Інгредієнти:
– 2 – 3 персики;
– 200 мілілітрів вершків;
– 150 грамів полуниці (або малина, ожина, чорниця);
– 1 – 2 столові ложки коричневого цукру;
– 350 грамів ванільного морозива;
– 5 грамів розпушувача;
– 20 грамів шоколаду;
– 20 грамів горіхів (мигдаль).
  1. Персики помийте, розріжте навпіл, почистіть від кісточок.
  2. Деко вистеліть пергаментом, викладіть персики, додайте цукор.
  3. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
  4. Вершки з'єднайте з цукром, збийте у пишну піну.
  5. Полуницю або ягоди ретельно помийте, подрібніть у блендері до стану пюре.
  6. У склянки для десертів викладіть скибочки персика, кульки морозива, додайте ягідний сироп та збиті вершки. За бажанням задекоруйте горіхами та тертим шоколадом. Одразу подавайте до столу. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева