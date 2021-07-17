Персик Мельба: рецепт вишуканого десерту з морозивом

Думаєте, що приготувати на десерт? Ми пропонуємо рецепт вишуканого французького десерту. Обов'язково спробуйте.

Персик Мельба — десерт французької кухні. 1892 року Оґюст Ескоф'є створив десерт для австралійської оперної співачки Неллі Мельба. Його готують з білого персика в ванільному сиропі та морозивом, з додаванням полуниці.

Читайте також Як приготувати маскарпоне в домашніх умовах: поради від Тані Литвинової

Існують сучасні варіанти солодкої страви. Персики замінюють на інші фрукти.

Персик Мельба/ Фото Pexels

Рецепт десерту

Час: 1 година 35 хвилин

1 година 35 хвилин Порції: 5 - 6

5 - 6 Калорійність на 100 грамів: 107 ккал

Персики помийте, розріжте навпіл, почистіть від кісточок. Деко вистеліть пергаментом, викладіть персики, додайте цукор. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Вершки з'єднайте з цукром, збийте у пишну піну. Полуницю або ягоди ретельно помийте, подрібніть у блендері до стану пюре. У склянки для десертів викладіть скибочки персика, кульки морозива, додайте ягідний сироп та збиті вершки. За бажанням задекоруйте горіхами та тертим шоколадом. Одразу подавайте до столу. Смачного!

– 2 – 3 персики;– 200 мілілітрів вершків;– 150 грамів полуниці (або малина, ожина, чорниця);– 1 – 2 столові ложки коричневого цукру;– 350 грамів ванільного морозива;– 5 грамів розпушувача;– 20 грамів шоколаду;– 20 грамів горіхів (мигдаль).