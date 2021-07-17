Персик Мельба: рецепт вишуканого десерту з морозивом
17 липня 2021 , 13:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Думаєте, що приготувати на десерт? Ми пропонуємо рецепт вишуканого французького десерту. Обов'язково спробуйте.
Персик Мельба — десерт французької кухні. 1892 року Оґюст Ескоф'є створив десерт для австралійської оперної співачки Неллі Мельба. Його готують з білого персика в ванільному сиропі та морозивом, з додаванням полуниці.
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Існують сучасні варіанти солодкої страви. Персики замінюють на інші фрукти.
Персик Мельба/ Фото Pexels
Рецепт десерту
- Час: 1 година 35 хвилин
- Порції: 5 - 6
- Калорійність на 100 грамів: 107 ккал
– 2 – 3 персики;
– 200 мілілітрів вершків;
– 150 грамів полуниці (або малина, ожина, чорниця);
– 1 – 2 столові ложки коричневого цукру;
– 350 грамів ванільного морозива;
– 5 грамів розпушувача;
– 20 грамів шоколаду;
– 20 грамів горіхів (мигдаль).
- Персики помийте, розріжте навпіл, почистіть від кісточок.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть персики, додайте цукор.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Вершки з'єднайте з цукром, збийте у пишну піну.
- Полуницю або ягоди ретельно помийте, подрібніть у блендері до стану пюре.
- У склянки для десертів викладіть скибочки персика, кульки морозива, додайте ягідний сироп та збиті вершки. За бажанням задекоруйте горіхами та тертим шоколадом. Одразу подавайте до столу. Смачного!