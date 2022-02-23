Не знаємо, як ви, але ми обожнюємо цей торт ще з дитинства. Такий ніжний, вміру солодкий та з улюбленими персиками. Желе додає цьому десерту особливого смаку та трішки ностальгії. Адже, хто ж не любить желе?!

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Персиковий торт без випікання

  • Час: 15 хвилин (2 години на застигання)
  • Порції: 8


Фото Здоровий і смачний

Приготування:

  1. Підготуйте круглу форму діаметром 19 сантиметрів. Вкрийте її борти ацетатною стрічкою.
  1. Подрібніть печиво в крихту, додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте масу. Викладіть її у форму та розрівняйте в рівний корж.
  1. У 100 мілілітрах теплої води розмішайте 15 грамів желатину. З рештою желатину зробіть те саме. Залишіть його на 5 – 7 хвилин, щоб він набух.
  1. В окремій мисці з'єднайте вершки та сир, ретельно збийте міксером до густої консистенції. Влийте персиковий йогурт та ще раз збийте.
  1. Розігрійте набухлий желатин та влийте в йогуртову масу. Перемішайте та вилийте його на корж. Відправте в холодильник до застигання.
  1. Дістаньте консервовані персики з банки, сироп перелийте в сотейник.
  1. Наріжте персики дольками та викладіть на торт.
  1. Сироп нагрійте на середньому вогні до 80 градусів та розчиніть в ньому решту набухлого желатину.
  1. Вилийте половину сиропу на персики, щоб вони не виплили на поверхню. Охолодіть.


Фото Здоровий і смачний

  1. Далі вилийте решту та відправте в холодильник до повного загущування.
  1. Зніміть з торта форму та ацетатну стрічку. Наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування персикового торта без випікання: