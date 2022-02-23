Не знаємо, як ви, але ми обожнюємо цей торт ще з дитинства. Такий ніжний, вміру солодкий та з улюбленими персиками. Желе додає цьому десерту особливого смаку та трішки ностальгії. Адже, хто ж не любить желе?!
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Персиковий торт без випікання
- Час: 15 хвилин (2 години на застигання)
- Порції: 8
Фото Здоровий і смачний
Приготування:
- Підготуйте круглу форму діаметром 19 сантиметрів. Вкрийте її борти ацетатною стрічкою.
- Подрібніть печиво в крихту, додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте масу. Викладіть її у форму та розрівняйте в рівний корж.
- У 100 мілілітрах теплої води розмішайте 15 грамів желатину. З рештою желатину зробіть те саме. Залишіть його на 5 – 7 хвилин, щоб він набух.
- В окремій мисці з'єднайте вершки та сир, ретельно збийте міксером до густої консистенції. Влийте персиковий йогурт та ще раз збийте.
- Розігрійте набухлий желатин та влийте в йогуртову масу. Перемішайте та вилийте його на корж. Відправте в холодильник до застигання.
- Дістаньте консервовані персики з банки, сироп перелийте в сотейник.
- Наріжте персики дольками та викладіть на торт.
- Сироп нагрійте на середньому вогні до 80 градусів та розчиніть в ньому решту набухлого желатину.
- Вилийте половину сиропу на персики, щоб вони не виплили на поверхню. Охолодіть.
Фото Здоровий і смачний
- Далі вилийте решту та відправте в холодильник до повного загущування.
- Зніміть з торта форму та ацетатну стрічку. Наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування персикового торта без випікання: