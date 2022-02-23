Не знаємо, як ви, але ми обожнюємо цей торт ще з дитинства. Такий ніжний, вміру солодкий та з улюбленими персиками. Желе додає цьому десерту особливого смаку та трішки ностальгії. Адже, хто ж не любить желе?!

Читайте також Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Персиковий торт без випікання

Час: 15 хвилин (2 години на застигання)

15 хвилин (2 години на застигання) Порції: 8



Фото Здоровий і смачний

Інгредієнти:

– 1 банка консервованих персиків;

– 180 грамів печива;

– 70 грамів вершкового масла;

– 200 грамів вершкового сиру;

– 30 грамів желатину;

– 500 грамів персикового йогурту;

– 100 мілілітрів жирних вершків (30 – 33%).

Приготування:

Підготуйте круглу форму діаметром 19 сантиметрів. Вкрийте її борти ацетатною стрічкою.

Подрібніть печиво в крихту, додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте масу. Викладіть її у форму та розрівняйте в рівний корж.

У 100 мілілітрах теплої води розмішайте 15 грамів желатину. З рештою желатину зробіть те саме. Залишіть його на 5 – 7 хвилин, щоб він набух.

В окремій мисці з'єднайте вершки та сир, ретельно збийте міксером до густої консистенції. Влийте персиковий йогурт та ще раз збийте.

Розігрійте набухлий желатин та влийте в йогуртову масу. Перемішайте та вилийте його на корж. Відправте в холодильник до застигання.

Дістаньте консервовані персики з банки, сироп перелийте в сотейник.

Наріжте персики дольками та викладіть на торт.

Сироп нагрійте на середньому вогні до 80 градусів та розчиніть в ньому решту набухлого желатину.

Вилийте половину сиропу на персики, щоб вони не виплили на поверхню. Охолодіть.



Фото Здоровий і смачний

Далі вилийте решту та відправте в холодильник до повного загущування.

Зніміть з торта форму та ацетатну стрічку. Наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування персикового торта без випікання: