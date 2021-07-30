Петрушка проти кінзи: як правильно обрати зелень – поради

У продуктовому магазині можна знайти багато видів зелені. Петрушка та кінза часто є сусідами на прилавках, тому варто розібратися, що це за зелень та які в неї особливості.

На перший погляд ці два зелені листки виглядають майже однаково, і побачити їх відмінності може бути складно. Ці трави мають багато спільного: вони однаково смачні й зроблять кожну страву особливою. Проте ця зелень різниться багатьма параметрами.

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Аромат

Кінза має виразний запах, який межує з різким і металевим з відтінком свіжості. Натомість петрушка має м'який трав'янистий запах.

Соковита зелень – прикраса будь-якої страви / Фото Unsplash

Смак та приготування їжі

Петрушка має свіжий, м'який і перцевий смак. Завдяки своєму витонченому смаку петрушка є чудовим компонентом до соусів, супів та овочів. Найчастіше її можна зустріти у складі європейської, близькосхідної та американської кухні.

Кінза є популярним продуктом у мексиканських, індійських та азіатських рецептах, таких як каррі та масала. Ця зелень має яскравий смак з перцевим присмаком.

Запашна петрушка / Фото Unsplash

Переваги для здоров'я

Петрушка багата необхідними поживними речовинами, такими як вітамін K, A та C. Вживання свіжої петрушки допомагає знизити високий рівень цукру в крові, насамперед завдяки високому вмісту антиоксидантів.

Кінза сприяє зменшенню симптомів когнітивних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та Паркінсона, а також має протизапальні властивості.



Пікантна кінза / Фото Unsplash