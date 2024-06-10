Замість кави чи чаю: топ напоїв на літо, які можна приготувати навіть без світла

10 червня 2024, 13:55
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Влітку особливо хочеться посмакувати прохолодними напоями. Адже вони так добре рятують від спеки.

Напої з цієї підбірки можна приготувати навіть без світла, інформує Смачно 24. Проте для деяких варто мати газову плиту.

Буде смачно Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці

Лимонад з ревеню

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 450 грамів ревеню;
– 1 апельсин;
– 1 лимон;
– 300 грамів цукрової пудри;
– 20 грамів свіжого кореня імбиру;
– 300 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Помийте, почистьте та наріжте невеликими кубиками ревінь. Також помийте апельсин та лимон. Зніміть цедру та вичавіть сік у склянку.
  2. У великій каструлі змішайте воду та цукрову пудру. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння, додайте цедру, сік апельсина і лимона, ревінь та нарізаний імбир. Готуйте на середньому вогні, доки ревінь не розвариться.
  3. Перелийте лимонад через сито у стерилізовані пляшки. Остудіть та зберігайте у холодильнику до місяця. Подавайте приблизно 25 мілілітрів напою на 100 мілілітрів газованої води.

Ананасовий мохіто

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6


Ананасовий мохіто точно вам сподобається / Фото Depositphotos

Інгредієнти:
– 900 грамів ананаса;
– 200 мілілітрів цукрового сиропу;
– 50 грамів м'яти;
– 3 лайми;
– 1200 мілілітрів газованої води;
– лід до смаку.

Приготування:

  1. Ананас почистьте і наріжте шматочками. Лайм наріжте кружальцями.
  2. У велику карафку покладіть лайм і м'яту. Використовуючи мадлер або ступку, розтовчіть лайм до виділення всього соку.
  3. Додайте ананас, цукровий сироп та газовану воду. Перемішайте.
  4. Подавайте із льодом у високих келихах.

Квас з чорного хліба

  • Час: 4 години + 2 доби
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– 200 грамів житнього хліба;
– 5 грамів пресованих дріжджів;
– 100 грамів цукру;
– 0,5 грама лимонної кислоти.

Приготування:

  1. Закип'ятіть воду, охолодіть до кімнатної температури.
  2. Хліб наріжте кубиками, запечіть у духовці, розігрітій до 180 – 200 градусів, поки він не стане темним. Охолодіть їх до кімнатної температури.
  3. Додайте сухарі у воду. Всипте цукор і лимонну кислоту.
  4. Покришіть руками у воду свіжі дріжджі. Перемішайте та лишіть на ніч у прохолодному місці, не накриваючи.
  5. Процідіть напій крізь марлю, вичавіть із хліба рідину. Хлібний жмих лишіть для наступного приготування.
  6. Розлийте квас у пляшки. Не наливайте повні, щоб квас, піднімаючись, не виходив назовні. Залиште на 2 дні в холодильнику.

Смачного!

Автор: Ольга Котів