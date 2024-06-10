Замість кави чи чаю: топ напоїв на літо, які можна приготувати навіть без світла

Влітку особливо хочеться посмакувати прохолодними напоями. Адже вони так добре рятують від спеки.

Напої з цієї підбірки можна приготувати навіть без світла, інформує Смачно 24. Проте для деяких варто мати газову плиту.

Буде смачно Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці

Лимонад з ревеню

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

– 450 грамів ревеню;– 1 апельсин;– 1 лимон;– 300 грамів цукрової пудри;– 20 грамів свіжого кореня імбиру;– 300 мілілітрів води.

Приготування:

Помийте, почистьте та наріжте невеликими кубиками ревінь. Також помийте апельсин та лимон. Зніміть цедру та вичавіть сік у склянку. У великій каструлі змішайте воду та цукрову пудру. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння, додайте цедру, сік апельсина і лимона, ревінь та нарізаний імбир. Готуйте на середньому вогні, доки ревінь не розвариться. Перелийте лимонад через сито у стерилізовані пляшки. Остудіть та зберігайте у холодильнику до місяця. Подавайте приблизно 25 мілілітрів напою на 100 мілілітрів газованої води.

Ананасовий мохіто

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6



Ананасовий мохіто точно вам сподобається / Фото Depositphotos

– 900 грамів ананаса;– 200 мілілітрів цукрового сиропу;– 50 грамів м'яти;– 3 лайми;– 1200 мілілітрів газованої води;– лід до смаку.

Приготування:

Ананас почистьте і наріжте шматочками. Лайм наріжте кружальцями. У велику карафку покладіть лайм і м'яту. Використовуючи мадлер або ступку, розтовчіть лайм до виділення всього соку. Додайте ананас, цукровий сироп та газовану воду. Перемішайте. Подавайте із льодом у високих келихах.

Квас з чорного хліба

Час : 4 години + 2 доби

: 4 години + 2 доби Порцій: 4

– 1 літр води;– 200 грамів житнього хліба;– 5 грамів пресованих дріжджів;– 100 грамів цукру;– 0,5 грама лимонної кислоти.

Приготування:

Закип'ятіть воду, охолодіть до кімнатної температури. Хліб наріжте кубиками, запечіть у духовці, розігрітій до 180 – 200 градусів, поки він не стане темним. Охолодіть їх до кімнатної температури. Додайте сухарі у воду. Всипте цукор і лимонну кислоту. Покришіть руками у воду свіжі дріжджі. Перемішайте та лишіть на ніч у прохолодному місці, не накриваючи. Процідіть напій крізь марлю, вичавіть із хліба рідину. Хлібний жмих лишіть для наступного приготування. Розлийте квас у пляшки. Не наливайте повні, щоб квас, піднімаючись, не виходив назовні. Залиште на 2 дні в холодильнику.

Смачного!