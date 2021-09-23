Піде – рецепт справжньої турецької піци з м'ясною начинкою
23 вересня 2021 , 15:14
Джерело:Їжа
Ну хто ж з нас не любить піцу! А ви куштували колись справжню турецький варіант цієї страви з м'ясним фаршем та овочами? Ми підготували для вас рецепт піде (турецької піци), який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Піде – традиційна турецька піца у формі довгого човника з начинкою. Зазвичай її готують з баранячим або яловичим фаршем, але також її можна готувати і з курятиною, сиром чи овочами.
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Рецепт турецької піци піде
- Час: 2 години
- Порції: 8
Піде з м'ясом / Фото Фріпік
– 510 г пшеничного борошна;
– 10 г сухих дріжджів;
– 25 мл олії;
– 240 мл води;
– 40 г петрушки;
– 20 г часнику;
– 700 г баранячого фаршу;
– 1 шт. червоного перцю чилі;
– 200 г болгарського перцю;
– 180 г ріпчастої цибулі;
– 2 ч. л. зіри;
– 1 ч. л. сухого перцю чилі;
– 40 г томатної пасти;
– 50 мл оливкової олії;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– цукор.
Приготування:
- Змішайте в глибокій мисці борошно, дріжджі, по 5 грамів солі та цукру, 25 мілілітрів олії та теплу воду. Замісіть однорідне тісто та перекладіть його в змазану олією миску. Відправте тісто на 40 – 60 хвилин відпочити в тепле місце.
- На розігрітій сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю, посипте її зірою. Додайте до цибулі дрібно нарізаний болгарський перець, гострий перець чилі та часник. Обсмажуйте їх протягом 2 хвилин.
- Додайте до засмажки фарш і смажте ще 5 – 10 хвилин. Додайте до фаршу томатну пасту, чорний мелений перець, сухий чилі, цукор та сіль. Продовжуйте обсмажувати начинку ще 2 – 3 хвилини.
Приготування піде / Фото Їжа
- Зніміть начинку з плити та додайте дрібно нарізану зелень половини петрушки, перемішайте.
- Готове тісто розділіть на декілька рівних частин. Кожен з них розкачайте в тонкий шар та перекладіть на деко з пергаментом. Викладіть на тісто восьму частину начинки відступаючи від країв тіста на 2 – 3 сантиметри.
- Підігніть краї тіста до середини та сформуйте піде човником.
Приготування піде / Фото Їжа
- Змастіть краї тіста оливковою олією та відправте піде випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.
- Готові піде наріжте на порційні шматки та посипте нарізаною зеленню.
Приготування піде / Фото Їжа
- Подавайте до столу страву гарячою. Смачного!