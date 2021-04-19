Як приготувати піде з курятиною та журавлиною: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт смачної страви – піде з курятиною та журавлиною, яка сподобається всій вашій родині.
Піде – турецька та кримськотатарська страва, що нагадує піцу. Традиційно готується з додаванням фаршу з баранини, але можна додати ніжне куряче м'ясо, яке надає страві вишуканого смаку. Також додають тушковані овочі зі спеціями – солодкий перець, цибулю, томати.
Читайте також Три найпопулярніші начинки для піци: рецепти на будь-який смак
Рецепт піде
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– 70 мілілітрів олії рослинної;
– йогурт натуральний;
– 100 грамів теплої води;
– 2 чайні ложки цукру;
– дрібка солі.
Інгредієнти для начинки:
– 500 грамів курячого філе (стегна);
– 1 цибуля;
– 2 томати;
– 1 солодкий перець;
– 100 грамів журавлини;
– олія для смаження;
– 1/2 чайної ложки коріандру;
– 1/2 чайної ложки базиліку;
– 50 грамів твердого сиру.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці залийте теплою водою дріжджі.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте цукор, перемішайте. Далі – додайте яйце, олію, йогурт, дріжджі, замісіть тісто, залиште на одну годину.
- Для приготування начинки куряче філе ретельно помийте, наріжте кубиками.
- Журавлину ретельно помийте.
- Помийте, почистіть перець, томати, цибулю, наріжте кубиками.
- На пательні з олією обсмажте на середньому вогні, додайте сіль, перець, коріандр, базилік, журавлину. Залиште для охолодження.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Розкатайте з тіста тоненький овальної форми корж, присипте борошном. Викладіть на середину начинку, розподіліть, загорніть та закріпіть краї. Зверху посипте тертим сиром.
- Розігрійте духовку до температури 220 градусів, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, розділіть на порції. Смачного!