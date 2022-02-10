Смак курки підкреслить маринад: легкі рецепти на будь-який випадок
10 лютого 2022 , 10:26Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У смачної курятини начебто немає особливих секретів. Головне – обрати правильного виробника й почаклувати над маринадом. Що ми сьогодні й зробимо.
Маринадів для курки – безліч. Ми дібрали для вас безпрограшні варіанти.
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Маринад із соєвим соусом
Особливий смак / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 200 мілілітрів соєвого соусу;
- 3 чайні ложки гірчиці;
- 2 зубчики часнику;
- 1 пучок петрушки;
- 1 дрібка гострого перцю.
Приготування:
- Часник пропускаємо через часникодавку або дуже дрібно нарізаємо.
- Подрібнюємо петрушку та розминаємо руками.
- Змішуємо соєвий соус з гірчицею. Має утворитися однорідна маса.
- Додаємо у суміш часник та перець.
- Маринувати м'ясо в соусі потрібно 2 – 3 години.
Медовий маринад
Особливі нотки / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 100 грамів меду;
- 2 чайні ложки гірчиці;
- 100 мілілітрів соєвого соусу;
- 20 грамів цедри апельсина;
- 1 дрібка солі;
- по 1 дрібці майорану, чебрецю та мускатного горіха.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти. Продовжуємо перемішувати доти, доки не утвориться однорідна маса.
- Додаємо сіль та перець (за бажанням).
- Замариноване м'ясо треба залишити на 3 – 4 години.
Соковитий маринад
Довершений смак / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 2 лимони;
- 1 пучок розмарину;
- 1 пучок м'яти;
- 4 зубчики часнику;
- 3 столові ложки олії;
- 1 чайна ложка шафрану;
- сіль, перець – на ваш смак.
Приготування:
- Часник дрібно нарізаємо або давимо за допомогою ножа.
- Нарізамємо лимон великими шматочками, а м'яту та розмарин рвемо.
- Змішуємо прянощі та лимон, розминаємо руками.
- Додаємо решту компонентів і перемішуємо.
- Маринуємо м'ясо мінімум 3 години.