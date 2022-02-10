Смак курки підкреслить маринад: легкі рецепти на будь-який випадок

10 лютого 2022 , 10:26
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Джерело:

24 канал

У смачної курятини начебто немає особливих секретів. Головне – обрати правильного виробника й почаклувати над маринадом. Що ми сьогодні й зробимо.

Маринадів для курки – безліч. Ми дібрали для вас безпрограшні варіанти.

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Маринад із соєвим соусом

Особливий смак / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 200 мілілітрів соєвого соусу;
  • 3 чайні ложки гірчиці;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 дрібка гострого перцю.

Приготування:

  1. Часник пропускаємо через часникодавку або дуже дрібно нарізаємо.
  2. Подрібнюємо петрушку та розминаємо руками.
  3. Змішуємо соєвий соус з гірчицею. Має утворитися однорідна маса.
  4. Додаємо у суміш часник та перець.
  5. Маринувати м'ясо в соусі потрібно 2 – 3 години.

Медовий маринад

Особливі нотки / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 100 грамів меду;
  • 2 чайні ложки гірчиці;
  • 100 мілілітрів соєвого соусу;
  • 20 грамів цедри апельсина;
  • 1 дрібка солі;
  • по 1 дрібці майорану, чебрецю та мускатного горіха.

Приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти. Продовжуємо перемішувати доти, доки не утвориться однорідна маса.
  2. Додаємо сіль та перець (за бажанням).
  3. Замариноване м'ясо треба залишити на 3 – 4 години.

Соковитий маринад

Довершений смак / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 2 лимони;
  • 1 пучок розмарину;
  • 1 пучок м'яти;
  • 4 зубчики часнику;
  • 3 столові ложки олії;
  • 1 чайна ложка шафрану;
  • сіль, перець – на ваш смак.

Приготування:

  1. Часник дрібно нарізаємо або давимо за допомогою ножа.
  2. Нарізамємо лимон великими шматочками, а м'яту та розмарин рвемо.
  3. Змішуємо прянощі та лимон, розминаємо руками.
  4. Додаємо решту компонентів і перемішуємо.
  5. Маринуємо м'ясо мінімум 3 години.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська