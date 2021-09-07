Ніжна підлива з грибів: рецепт осіннього соусу до гречки
7 вересня 2021 , 17:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Настав сезон грибочків, а отже, на вашому столі часто з'являтимуться різноманітні грибні супи, пироги та підливи. Тому ми підготували для вас рецепт швидкої підливки з печериць, із якою будь-яка каша – удвічі смачніша.
За цим рецептом можна приготувати підливу не лише з печериць. Білі гриби та лисички дадуть ще яскравіший смак.
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Рецепт грибної підливи
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 4
Грибна підлива / Фото Лісник
– 500 г печериць;
– 2 ріпчасті цибулини;
– 1 ч. л. естрагону;
– 500 мл жирних вершків;
– сіль – на ваш смак;
– мелений білий перець – на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте й почистіть гриби від шкірки. Наріжте печериці довільним чином.
- Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю.
- Додайте гриби, перемішайте й продовжуйте смажити.
- Посоліть та поперчіть гриби, влийте вершки й перемішайте.
- Додайте естрагон і тушкуйте підливу 10 – 15 хвилин на маленькому вогні.
- Ароматна підливка готова.
Смачного!