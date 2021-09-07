Ніжна підлива з грибів: рецепт осіннього соусу до гречки

Настав сезон грибочків, а отже, на вашому столі часто з'являтимуться різноманітні грибні супи, пироги та підливи. Тому ми підготували для вас рецепт швидкої підливки з печериць, із якою будь-яка каша – удвічі смачніша.

За цим рецептом можна приготувати підливу не лише з печериць. Білі гриби та лисички дадуть ще яскравіший смак.

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Рецепт грибної підливи

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 4



Грибна підлива / Фото Лісник

– 500 г печериць;– 2 ріпчасті цибулини;– 1 ч. л. естрагону;– 500 мл жирних вершків;– сіль – на ваш смак;– мелений білий перець – на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте й почистіть гриби від шкірки. Наріжте печериці довільним чином.

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю.

Додайте гриби, перемішайте й продовжуйте смажити.

Посоліть та поперчіть гриби, влийте вершки й перемішайте.

Додайте естрагон і тушкуйте підливу 10 – 15 хвилин на маленькому вогні.

Ароматна підливка готова.

Смачного!