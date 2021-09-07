Ніжна підлива з грибів: рецепт осіннього соусу до гречки

7 вересня 2021 , 17:19
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Джерело:

24 канал

Настав сезон грибочків, а отже, на вашому столі часто з'являтимуться різноманітні грибні супи, пироги та підливи. Тому ми підготували для вас рецепт швидкої підливки з печериць, із якою будь-яка каша – удвічі смачніша.

За цим рецептом можна приготувати підливу не лише з печериць. Білі гриби та лисички дадуть ще яскравіший смак.

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Рецепт грибної підливи 

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 4


Грибна підлива / Фото Лісник

Інгредієнти:
 – 500 г печериць;
 – 2 ріпчасті цибулини;
 – 1 ч. л. естрагону;
 – 500 мл жирних вершків;
 – сіль – на ваш смак;
 – мелений білий перець – на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно помийте й почистіть гриби від шкірки. Наріжте печериці довільним чином.
  1. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю.
  1. Додайте гриби, перемішайте й продовжуйте смажити.
  1. Посоліть та поперчіть гриби, влийте вершки й перемішайте.
  1. Додайте естрагон і тушкуйте підливу 10 – 15 хвилин на маленькому вогні.
  1. Ароматна підливка готова.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак