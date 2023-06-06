Хочеться душити голими руками: українські кухарі відреагували на підрив Каховської ГЕС

Вранці, 6 червня, російські терористи підірвали Каховську ГЕС. Проводиться евакуація населення. На цей злочин вже відреагували українські кухарі.

Після підриву дамби Каховської ГЕС, українські кухарі, ресторатори та учасники кулінарного шоу "Мастер Шеф" відреагували на російський тероризм.

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24 канал зібрав всі реакції кухарів на черговий воєнний злочин російських терористів. Наразі проводиться евакуація населення з небезпечних районів. За кілька годин вода сягне критичного рівня.

Український шеф-кухар та ресторатор, експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" колумбійського походження – Ектор Хіменес-Браво висловився щодо російського терору:



Скріншот з соцмережі Ектора Хіменеса-Браво

Скріншот з соцмережі Ектора Хіменеса-Браво

Не оминули увагою також Володимир Ярославський та Оля Мартиновська. Дівчина відзначила, що готова "душити терористів голими руками", адже це екотероризм з масштабними наслідками як для населення, так і природи.

Скріншот з соцмережі Володимира Ярославського



Скріншот з соцмережі Олі Мартиновської

Володимир Троцький, суперфіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф" 7 сезону також не стримав емоцій та готовий "обслужити всі поминки росіян" та побажав всі терористам сирен у кожну хату.



Скріншот з соцмережі Володимира Троцького

Популярна кондитерка Єлизавета Глінська не змогла стримати емоцій, адже згадала, що після підриву росіянами Каховської ГЕС загине багато тварин – це найбільша технологічна катастрофа в Європі за десятиліття.

Євген Клопотенко закликав українців боротися, не здаватися та донатити. Адже разом ми переможемо ворога та окупанта – росію.



Скріншот з соцмереж Євгена Клопотенка

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