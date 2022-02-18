Підсолодимо холодну погоду: лимонний кекс від Євгена Клопотенка
18 лютого 2022 , 11:24Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Зима не поспішає здавати свої позиції. Утім, гаряча кава з духмяним лимонним кексом зроблять останні зимові дні світлішими й теплішими. Чекаймо на весну зі смаком!
Лимонний кекс – завжди чудовий вибір, коли треба приготувати щось смачненьке з недорогих інгредієнтів й без особливих зусиль. Цей домашній десерт ніколи не набридає!
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Тим паче що його можна готувати щоразу трохи інакше: поливати глазур'ю чи шоколадом або й просто присипати цукровою пудрою.
Рецепт лимонного кексу від Євгена Клопотенка
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 6
Лимонна насолода / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 250 грам борошна + ще трішки для французької сорочки;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- цедра 2 лимонів та сік половини лимона;
- пів чайної ложки солі;
- 100 грам вершкового масла (82,5%) та 20 грам для змащування форми;
- 150 грам цукру;
- 2 яйця;
- 1 чайна ложка ванільного цукру;
- 125 грам сметани (20%).
Приготування
- Вмикаємо духовку на 180 градусів та залишаємо розігріватися. Дістаємо вершкове масло, щоб воно стало м'яким.
- Натираємо цедру лимонів.
- У миску кладемо масло, додаємо 150 грам цукру, цедру лимонів та сіль. Збиваємо до стану крему.
- Додаємо яйця, сметану і продовжуємо збивати. У процесі додаємо сік лимона.
- Додаємо борошно, ванільний цукор та розпушувач. Збиваємо до однорідності на середніх оборотах.
- Робимо "французьку сорочку": змащуємо дно і боки форми маслом, а потім трішки притрушуємо борошном.
- Перекладаємо масу у форму для кексу.
- Випікаємо кекс 45 хвилин. Після цього ще 30 хвилин не відкриваємо дверцята духовки, щоб тісто не осіло через перепад температур. Потім кекс мусить охолонути у формі.
Смачного!