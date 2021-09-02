Пікантний соус для курятини: рецепт ткемалі з аличі
2 вересня 2021 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Якщо ви ще не куштували цей соус – мерщій готувати його до столу! До речі, соус ткемалі можна готувати не тільки з жовтої аличі, ви можете обрати також червону аличу або сливи.
Ткемалі – це справжній король грузинських соусів. Він пікантний та ароматний, а приємну гостроту можна корегувати перцем чилі.
Читайте також Незабутній пікнік у Харкові: ТОП-6 локацій, де можна посмажити шашлик
Ткемалі з аличі
- Час: 3 години
- Порції: 2 (по 1 літрі)
Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу
– 3 кг аличі;
– 9 ст. л. цукру;
– 400 – 450 мл води;
– 18 зубчиків часнику;
– великий пучок петрушки або кінзи;
– 4,5 ч. л. солі;
– 4, 5 ч. л. хмелі-сунелі;
– 2 – 3 шт. червоного гострого перцю чилі.
Приготування:
- Відваріть аличу у каструлі з водою протягом 30 хвилин до м'якого стану.
- Перетріть аличу через сито, щоб позбутися кісточок.
Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу
- Перебийте аличу в блендері до однорідного стану. Відправте пюре назад в каструлю та проваріть ще 30 хвилин до випарування зайвої рідини.
- Додайте до пюре цукор, сіль та хмелі-сунелі. Перемішайте і вичавіть до пюре часник.
- Наріжте середніми шматками перець чилі та відправте до пюре. Варіть масу ще 30 хвилин.
Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу
- Наріжте зелень та відправте до пюре.Перемішайте та перебийте соус блендером до однорідної маси.
Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу
- Перекладіть соус до чистих і стерилізованих банок та накриваємо кришками.
- На дно великої каструлі покладіть рушник, залийте все водою та помістіть банки. Стерилізуйте банки з ткемалі протягом 10 хвилин.
Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу
- Закрийте соус, переверніть верх дном та накрийте рушником. Охолоджуйте банки при кімнатній температурі.
- Готовий соус зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!