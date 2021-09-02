Пікантний соус для курятини: рецепт ткемалі з аличі

2 вересня 2021 , 17:25
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Джерело:

24 канал

Якщо ви ще не куштували цей соус – мерщій готувати його до столу! До речі, соус ткемалі можна готувати не тільки з жовтої аличі, ви можете обрати також червону аличу або сливи.

Ткемалі – це справжній король грузинських соусів. Він пікантний та ароматний, а приємну гостроту можна корегувати перцем чилі.

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Ткемалі з аличі

  • Час: 3 години
  • Порції: 2 (по 1 літрі)


Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу 

Інгредієнти:
 – 3 кг аличі;
 – 9 ст. л. цукру;
 – 400 – 450 мл води;
 – 18 зубчиків часнику;
 – великий пучок петрушки або кінзи;
 – 4,5 ч. л. солі;
 – 4, 5 ч. л. хмелі-сунелі;
 – 2 – 3 шт. червоного гострого перцю чилі.

Приготування:

  1. Відваріть аличу у каструлі з водою протягом 30 хвилин до м'якого стану.
  1. Перетріть аличу через сито, щоб позбутися кісточок.


Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу

  1. Перебийте аличу в блендері до однорідного стану. Відправте пюре назад в каструлю та проваріть ще 30 хвилин до випарування зайвої рідини.
  1. Додайте до пюре цукор, сіль та хмелі-сунелі. Перемішайте і вичавіть до пюре часник.
  1. Наріжте середніми шматками перець чилі та відправте до пюре. Варіть масу ще 30 хвилин.


Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу

  1. Наріжте зелень та відправте до пюре.Перемішайте та перебийте соус блендером до однорідної маси.


Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу

  1. Перекладіть соус до чистих і стерилізованих банок та накриваємо кришками.
  1. На дно великої каструлі покладіть рушник, залийте все водою та помістіть банки. Стерилізуйте банки з ткемалі протягом 10 хвилин.


Ткемалі з аличі / Скріншот з ютубу

  1. Закрийте соус, переверніть верх дном та накрийте рушником. Охолоджуйте банки при кімнатній температурі.
  1. Готовий соус зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак