Пікантно та гаряче: рецепт диявольських яєць від Опри Вінфрі

23 липня 2021 , 22:46
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Джерело:

Food.

Відома американська ведуча та акторка Опра Вінфрі поділилася сімейним рецептом пікантної закуски. Гострі яйця стануть чудовим доповненням до будь-якого столу.

Жодне сімейні застілля не обходяться без різноманітних закусок. Для господині ідеальний варіант, коли цікаву страву можна приготувати швидко та із доступних інгредієнтів.

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Опра Вінфрі, яка вважається найбагатшою жінкою у світовому шоу-бізнесі, нещодавно поділилася сімейним рецептом пікантних яєць.

Пікантні яйця

Час: 30 хвилин
Порцій: 6

Шикарний рецепт / Фото Food.

Інгредієнти:
  • 12 великих курячих яєць
  • 3 чайні ложки майонезу
  • 2 чайні ложки гірчиці
  • пів чайної ложки гострого соусу
  • сіль і свіжий мелений перець
  • кілька крапель лимонного соку
  • пів чайної ложки хрону
  • 2 ложки подрібненої петрушки
  • 2 ложки паприки
  • до смаку соус табаско

Приготування:

  1. Яйця зварити на круто
  2. Кожне яйце розріжте навпіл.
  3. Вийміть жовтки й помістіть у миску з усіма іншими інгредієнтами та добре перемішайте.
  4. В отриману масу додайте у яєчний білок та посипте петрушкою з паприкою.
  5. Накрийте кришкою та поставте в холодильник принаймні на одну годину.
  6. Подавайте охолодженим.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська