Пікантно та гаряче: рецепт диявольських яєць від Опри Вінфрі
23 липня 2021 , 22:46Читать новость на русском
Джерело:Food.
Відома американська ведуча та акторка Опра Вінфрі поділилася сімейним рецептом пікантної закуски. Гострі яйця стануть чудовим доповненням до будь-якого столу.
Жодне сімейні застілля не обходяться без різноманітних закусок. Для господині ідеальний варіант, коли цікаву страву можна приготувати швидко та із доступних інгредієнтів.
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Опра Вінфрі, яка вважається найбагатшою жінкою у світовому шоу-бізнесі, нещодавно поділилася сімейним рецептом пікантних яєць.
Пікантні яйця
Час: 30 хвилин
Порцій: 6
- 12 великих курячих яєць
- 3 чайні ложки майонезу
- 2 чайні ложки гірчиці
- пів чайної ложки гострого соусу
- сіль і свіжий мелений перець
- кілька крапель лимонного соку
- пів чайної ложки хрону
- 2 ложки подрібненої петрушки
- 2 ложки паприки
- до смаку соус табаско
Приготування:
- Яйця зварити на круто
- Кожне яйце розріжте навпіл.
- Вийміть жовтки й помістіть у миску з усіма іншими інгредієнтами та добре перемішайте.
- В отриману масу додайте у яєчний білок та посипте петрушкою з паприкою.
- Накрийте кришкою та поставте в холодильник принаймні на одну годину.
- Подавайте охолодженим.