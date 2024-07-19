Це будуть найкращі огірки у вашому житті: готуємо пікулі з гірчицею

19 липня 2024, 23:55
Читать новость на русском

Джерело:

"Говорить Полісся"

Є безліч смачних рецептів консервованих огірків. Спробуйте цьогоріч приготувати пікулі з гірчицею.

Такі огірки можна подавати самостійно навіть на святковий стіл. Також вони стануть ідеальним інгредієнтом для бургерів.

Варто спробувати Салат з огірків "Зимовий король": консервуємо смакоту за рецептом Лілії Цвіт

Пікулі з гірчицею

  • Час: 20 хвилин + 8 годин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 250 грамів цибулі;
– 2 чайні ложки солі;
– 300 мілілітрів яблучного оцту;
– 300 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– 2 столові ложки французької гірчиці;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю горошком;
– 0,5 чайної ложки духмяного перцю горошком.

Приготування:

  1. Вимиті огірки обріжте з обох кінців та наріжте кружальцями, а очищену цибулю – напівкільцями або четвертинками.
  2. Посоліть овочі, перемішайте та залишіть на 3 години. Потім процідіть через друшляк.
  3. У каструлю з яблучним оцтом додайте французьку гірчицю, куркуму, цукор та чорний і духмяний перець. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
  4. У киплячий маринад покладіть огірки та цибулю, перемішайте. Закип'ятіть та варіть ще 3 – 5 хвилин.
  5. Наповніть сухі простерилізовані банки доверху та закрутіть простерилізованими кришками. Накрийте ковдрою або рушником та залиште остигати.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.
Автор: Ольга Котів