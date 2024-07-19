Це будуть найкращі огірки у вашому житті: готуємо пікулі з гірчицею
19 липня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:"Говорить Полісся"
Є безліч смачних рецептів консервованих огірків. Спробуйте цьогоріч приготувати пікулі з гірчицею.
Такі огірки можна подавати самостійно навіть на святковий стіл. Також вони стануть ідеальним інгредієнтом для бургерів.
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Пікулі з гірчицею
- Час: 20 хвилин + 8 годин
- Порцій: 6
– 1 кілограм огірків;
– 250 грамів цибулі;
– 2 чайні ложки солі;
– 300 мілілітрів яблучного оцту;
– 300 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– 2 столові ложки французької гірчиці;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю горошком;
– 0,5 чайної ложки духмяного перцю горошком.
Приготування:
- Вимиті огірки обріжте з обох кінців та наріжте кружальцями, а очищену цибулю – напівкільцями або четвертинками.
- Посоліть овочі, перемішайте та залишіть на 3 години. Потім процідіть через друшляк.
- У каструлю з яблучним оцтом додайте французьку гірчицю, куркуму, цукор та чорний і духмяний перець. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- У киплячий маринад покладіть огірки та цибулю, перемішайте. Закип'ятіть та варіть ще 3 – 5 хвилин.
- Наповніть сухі простерилізовані банки доверху та закрутіть простерилізованими кришками. Накрийте ковдрою або рушником та залиште остигати.