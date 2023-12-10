Найкращий рецепт на Новий рік: готуємо ароматну Піна коладу

Піна колада має безліч варіацій. Проте незмінною залишається ананасова складова напою.
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Як приготувати Піна коладу
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Піна колада лише прикрасить ваше святкування / Фото Unsplash
Приготування:
- Шейкер наповніть льодом. Після цього додайте ананасовий сік, кокосовий сироп і ром. Кокосовий сироп можна також замінити поширеними лікерами Malibu чи Creme de coco. Закрийте шейкер і енергійно струсіть його близько 15 секунд.
- Кубики льоду добре загорніть в чистий кухонний рушник. Далі розбийте його молотком для відбивання м'яса. Всі кубики мають перетворитися на дрібну крихту. Після цього розгорніть рушник і за допомогою ложки зберіть крижинки та помістіть їх в келих для коктейлю. Залишки можна покласти в герметичний контейнер і зберігати в морозильній камері.
- У склянку з колотим льодом налийте напій. Прикрасьте його скибочкою ананаса і вишенькою. Вкладіть трубочку і відразу ж подавайте на стіл. Дуже важливо, випити коктейль до того, як лід встигне розтанути.