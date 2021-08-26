Пиріг "Буено": смачний та швидкий перекус із печивом, нутелою та ягодами
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Незмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився черговим чудовим рецептом. Цього разу – рецептом пирога з горіхово-молочним печивом та шоколадно-горіховою пастою. Ви будете вражені смаком цього десерту!
Якщо вам захотілося солоденького, а часу на приготування обмаль, пиріг із печивом Bueno та пастою Nutella – ідеальний вихід із ситуації. Готується він швидко, а з'їдається – ще швидше!
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Рецепт шоколадного пирога "Буено"
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря
– 2 пачки печива Bueno;
– 60 г пасти Nutella;
– ваші улюблені фрукти чи ягоди;
– листкове тісто;
– 1 яєчний жовток.
Приготування:
- Виріжте з готового тіста рівний квадрат. На кожен кут тіста покладіть печиво Bueno й загорніть.
Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря
- У вас має вийти квадрат з високими бортиками. Зробіть отвори в тісті за допомогою виделки.
Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря
- У центр квадрата викладіть пасту Nutella та улюблені ягоди.
Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря
- Із залишків тіста зробіть решітку та накрийте пиріг.
Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря
- Змастіть пиріг яєчним жовтком.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте пиріг 10 хвилин.
- Готовий солодкий пиріг можна нарізати або їсти, відщипуючи шматочки.
Смачного!
Як готувати пиріг "Буено", дивіться у відео: