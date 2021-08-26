Пиріг "Буено": смачний та швидкий перекус із печивом, нутелою та ягодами

26 серпня 2021 , 13:02
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився черговим чудовим рецептом. Цього разу – рецептом пирога з горіхово-молочним печивом та шоколадно-горіховою пастою. Ви будете вражені смаком цього десерту!

Якщо вам захотілося солоденького, а часу на приготування обмаль, пиріг із печивом Bueno та пастою Nutella – ідеальний вихід із ситуації. Готується він швидко, а з'їдається – ще швидше!

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Рецепт шоколадного пирога "Буено"

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1


Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря

Інгредієнти:
 – 2 пачки печива Bueno;
 – 60 г пасти Nutella;
 – ваші улюблені фрукти чи ягоди;
 – листкове тісто;
 – 1 яєчний жовток.

Приготування:

  1. Виріжте з готового тіста рівний квадрат. На кожен кут тіста покладіть печиво Bueno й загорніть.


Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря

  1. У вас має вийти квадрат з високими бортиками. Зробіть отвори в тісті за допомогою виделки.


Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря

  1. У центр квадрата викладіть пасту Nutella та улюблені ягоди.


Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря

  1. Із залишків тіста зробіть решітку та накрийте пиріг.


Пиріг "Буено" / Скриншот із відео кухаря

  1. Змастіть пиріг яєчним жовтком.
  1. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте пиріг 10 хвилин.
  1. Готовий солодкий пиріг можна нарізати або їсти, відщипуючи шматочки.

Смачного!

Як готувати пиріг "Буено", дивіться у відео:

 

Автор: Богданна Рибак