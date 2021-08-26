Пиріг "Буено": смачний та швидкий перекус із печивом, нутелою та ягодами

13:02

Незмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився черговим чудовим рецептом. Цього разу – рецептом пирога з горіхово-молочним печивом та шоколадно-горіховою пастою. Ви будете вражені смаком цього десерту!