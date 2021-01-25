Пиріг зі згущеним молоком: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

25 січня 2021 , 18:55
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Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне до чаю. Кулінарний експерт пропонує – пиріг зі згущеним молоком. Збережіть собі рецепт, щоб не загубити.

Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм.

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Пиріг зі згущеним молоком

Інгредієнти⁣⁣⁣:
– 400 грамів вершкового масла 82%⁣⁣;
– 400 грамів цукру⁣⁣;
– 600 грамів борошна⁣⁣;
– 1 столова ложка екстракту ванілі⁣⁣;
– 7 яєць і 2 жовтки⁣⁣;
– 200 грамів згущеного молока.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці збийте яйця, додайте жовтки, вершкове масло, цукор, екстракт ванілі. Далі – додайте борошно і збийте до однорідної консистенції.
  3. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте запікатись на одну годину. Витягніть з духовки, дайте охолонути.
  5. Викладіть на тарілку. Перед подачею задекоруйте пудрою або полийте згущеним молоком. Смачного!

Пиріг зі згущеним молоком – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео: