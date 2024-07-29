Хіт сезону: елементарний рецепт пирога з грушами та сиром
29 липня 2024, 21:07Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Пиріг з грушами та камамбером вже став класикою для багатьох. У цьому рецепті для нього навіть не доведеться замішувати тісто.
З готовим листковим тістом буде ще смачніше. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.
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Пиріг з камамбером і грушами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 1 пласт листкового тіста;
– 2 – 3 груші;
– 1 упаковка камамберу;
– 50 грамів волоських горіхів;
– мед до смаку;
– 1 жовток.
Дивіться, як готувати грушево-сирний пиріг: відео
Приготування:
- Лист тіста поділіть на 2 рівні частини. За 1 сантиметр до країв зробіть надрізи для формування бортиків.
- Наріжте тонкими слайсами груші та сир.Викладіть на тісто по черзі. Полийте медом і присипте горішками.
- Краї тіста змастіть жовтком і відправте випікатись на 25 – 30 хвилин при температурі 180 градусів.