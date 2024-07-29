Хіт сезону: елементарний рецепт пирога з грушами та сиром

29 липня 2024, 21:07
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Джерело:

Yuliia.senych

Пиріг з грушами та камамбером вже став класикою для багатьох. У цьому рецепті для нього навіть не доведеться замішувати тісто.

З готовим листковим тістом буде ще смачніше. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.

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Пиріг з камамбером і грушами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– 2 – 3 груші;
– 1 упаковка камамберу;
– 50 грамів волоських горіхів;
– мед до смаку;
– 1 жовток.

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Приготування:

  1. Лист тіста поділіть на 2 рівні частини. За 1 сантиметр до країв зробіть надрізи для формування бортиків.
  2. Наріжте тонкими слайсами груші та сир.Викладіть на тісто по черзі. Полийте медом і присипте горішками.
  3. Краї тіста змастіть жовтком і відправте випікатись на 25 – 30 хвилин при температурі 180 градусів.
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Автор: Ольга Котів