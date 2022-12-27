Ароматний пиріг з хурмою: зимова випічка
27 грудня 2022, 11:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Взимку одним із найпопулярніших фруктів є хурма. Чому б не приготувати з неї смачний пиріг разом з Ектором Хіменесом-Браво!
Звикли готувати випічку лише з варенням, яблуками та ягодами? Прийшов час спробувати щось новеньке, а саме пиріг з хурмою. Ця страва ідеально підійде до новорічного та різдвяного столу.
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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився перевіреним рецептом домашньої випічки, яку й сам обожнює готувати вдома.
Рецепт пирога з хурмою
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 3 курячі яйця;
– 180 грамів цукру;
– 100 мілілітрів олії;
– 200 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди для випічки;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 3 хурми;
– сіль.
Приготування:
- Змішуємо інгредієнти для тіста: яйця, цукор, вливаємо олію, борошно, гасимо соду лимонним соком. Ретельно перемішуємо рідке тісто вінчиком чи ложкою.
- Нарізаємо хурму шматочками, додаємо до тіста.
- Виливаємо тісто в круглу форму для випікання та розрівнюємо. Зверху можна викласти ще кружальця хурми.
- Відправляємо все в розігріту духовку до 180 – 190 градусів на 30 – 40 хвилин і випікаємо до готовності.
- Готову випічку посипаємо цукровою пудрою, прикрашаємо хурмою (за бажанням).
Смачного!Порада: обираючи хурму, зверніть увагу, що доспілий фрукт матиме червоно-помаранчевий яскравий колір та тоненькі сухі смужки, розташовані по колу. Найсолодша хурма буде м’якою, а от менш в’язкими — сорти Корольок та Шарон.