Ароматний пиріг з хурмою: зимова випічка

27 грудня 2022, 11:42
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Взимку одним із найпопулярніших фруктів є хурма. Чому б не приготувати з неї смачний пиріг разом з Ектором Хіменесом-Браво!

Звикли готувати випічку лише з варенням, яблуками та ягодами? Прийшов час спробувати щось новеньке, а саме пиріг з хурмою. Ця страва ідеально підійде до новорічного та різдвяного столу.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився перевіреним рецептом домашньої випічки, яку й сам обожнює готувати вдома.

Рецепт пирога з хурмою

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 3 курячі яйця;
 – 180 грамів цукру;
 – 100 мілілітрів олії;
 – 200 грамів борошна;
 – 1 чайна ложка соди для випічки;
 – 1 столова ложка лимонного соку;
 – 3 хурми;
 – сіль.

Приготування:

  • Змішуємо інгредієнти для тіста: яйця, цукор, вливаємо олію, борошно, гасимо соду лимонним соком. Ретельно перемішуємо рідке тісто вінчиком чи ложкою.
  • Нарізаємо хурму шматочками, додаємо до тіста.
  • Виливаємо тісто в круглу форму для випікання та розрівнюємо. Зверху можна викласти ще кружальця хурми.
  • Відправляємо все в розігріту духовку до 180 – 190 градусів на 30 – 40 хвилин і випікаємо до готовності.
  • Готову випічку посипаємо цукровою пудрою, прикрашаємо хурмою (за бажанням).

Смачного!

Порада: обираючи хурму, зверніть увагу, що доспілий фрукт матиме червоно-помаранчевий яскравий колір та тоненькі сухі смужки, розташовані по колу. Найсолодша хурма буде м’якою, а от менш в’язкими — сорти Корольок та Шарон.
Автор: Богданна Рибак