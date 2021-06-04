Смачний пиріг із полуницею з пісочного тіста: простий рецепт солодкого десерту

Сезон полуниці вже розпочався. Приготуйте смачний пиріг із полуницею з пісочного тіста, який сподобається усій родині.
Ніжний пиріг готується з пісочного тіста, полуниці та заварним кремом. Зверху можна задекорувати глазур'ю з желатином або цукровою пудрою.
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Пиріг з полуницею – чудовий літній десерт, який можна подавати у будні та свята. Також можете додавати будь-які улюблені ягоди та фрукти.
Полуничний пиріг із заварним кремом
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 247
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 100 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка сметани 15 – 25%. Інгредієнти для начинки:
– 800 грамів полуниці. Інгредієнти для крему:
– 500 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 2 яйця;
– 60 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру; Інгредієнти для глазурі:
– 10 грамів желатину;
– 240 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка лимонної кислоти.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У каструлі змішайте яйця з цукром, додайте борошно, молоко, перемішайте до однорідної консистенції, варіть на маленькому вогні до загустіння. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, ванільний цукор, перемішайте. Накрийте харчовою плівкою, залиште для охолодження.
Яйця/ Фото Pexels
- Для приготування тіста вершкове масло наріжте кубиками, викладіть у чашу блендера, додайте борошно, розпушувач, цукор, перемішайте. Далі – додайте яйце, сметану, перемішайте до однорідної консистенції.
Тісто збийте у блендері/ Фото Pexels
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
Свіжа полуниця/ Фото Unsplash
- Форму вистеліть пергаментом. Тісто розподіліть у форму, залиште у холодильнику на 15 хвилин.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Для приготування глазурі у миску викладіть желатин, додайте 40 мілілітрів води для набухання. У каструлі з'єднайте воду з цукром, додайте лимонну кислоту, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, додайте желатин, перемішайте, залиште для охолодження.
- У готове тісто викладіть крем, зверху скибочки полуниці, змастіть глазур'ю.
Пиріг з полуницею/ Фото Unsplash
9. Готовий пиріг відправте у холодильник на 30 хвилин. Розділіть на порції. Подавайте до столу. Смачного!