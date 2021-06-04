Смачний пиріг із полуницею з пісочного тіста: простий рецепт солодкого десерту

Сезон полуниці вже розпочався. Приготуйте смачний пиріг із полуницею з пісочного тіста, який сподобається усій родині.

Ніжний пиріг готується з пісочного тіста, полуниці та заварним кремом. Зверху можна задекорувати глазур'ю з желатином або цукровою пудрою.

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Пиріг з полуницею – чудовий літній десерт, який можна подавати у будні та свята. Також можете додавати будь-які улюблені ягоди та фрукти.

Полуничний пиріг із заварним кремом

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 247

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У каструлі змішайте яйця з цукром, додайте борошно, молоко, перемішайте до однорідної консистенції, варіть на маленькому вогні до загустіння. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, ванільний цукор, перемішайте. Накрийте харчовою плівкою, залиште для охолодження.

– 150 грамів вершкового масла 82%;– 300 грамів борошна;– 1 чайна ложка розпушувача;– 100 грамів цукру;– 1 яйце;– 1 столова ложка сметани 15 – 25%.– 800 грамів полуниці.– 500 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;– 100 грамів вершкового масла 82%;– 2 яйця;– 60 грамів борошна;– 150 грамів цукру;– 15 грамів ванільного цукру;– 10 грамів желатину;– 240 мілілітрів води;– 2 столові ложки цукру;– дрібка лимонної кислоти.

Яйця/ Фото Pexels

Для приготування тіста вершкове масло наріжте кубиками, викладіть у чашу блендера, додайте борошно, розпушувач, цукор, перемішайте. Далі – додайте яйце, сметану, перемішайте до однорідної консистенції.

Тісто збийте у блендері/ Фото Pexels

Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.

Свіжа полуниця/ Фото Unsplash

Форму вистеліть пергаментом. Тісто розподіліть у форму, залиште у холодильнику на 15 хвилин. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Для приготування глазурі у миску викладіть желатин, додайте 40 мілілітрів води для набухання. У каструлі з'єднайте воду з цукром, додайте лимонну кислоту, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, додайте желатин, перемішайте, залиште для охолодження. У готове тісто викладіть крем, зверху скибочки полуниці, змастіть глазур'ю.

Пиріг з полуницею/ Фото Unsplash

9. Готовий пиріг відправте у холодильник на 30 хвилин. Розділіть на порції. Подавайте до столу. Смачного!