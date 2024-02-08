Відомий кухар та суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво запропонував свій варіант гратена. Цей рецепт ризикує стати вашим улюбленим.
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Картопляний гратен
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю наріжте тоненькими слайсами.
- Бекон обсмажте з цибулею.
- У миску додайте натертий сир одразу трьох видів, влийте вершки, всипте сіль та перець.
- Туди ж додайте обсмажений бекон з цибулею, картоплю та добре перемішайте.
- Викладіть все у форму, змащену вершковим маслом, полийте залишками вершкового соусу і запікайте під фольгою у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1,5 години.
- Зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.