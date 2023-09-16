Ніжний смак осені: пиріг з листкового тіста та курячого фаршу нашвидкуруч
16 вересня 2023, 20:12Читать новость на русском
З настанням осені так і хочеться скуштувати чогось смачного, ситного та соковитого. Ми пропонуємо зупинити свій вибір на пирозі з листкового тіста та курячого фаршу.
24 канал підготував рецепт листкового пирога з м'ясним фаршем, який ви зможете приготувати без зайвих турбот та метушні. Аби зекономити час приготування, ми обрали вже готове тісто та курячий фарш.
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Рецепт курячого пирога в листковому тісті
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– 400 грамів курячого фаршу;
– 800 грамів листкового тіста;
– 200 грамів моркви;
– 1 ріпчаста цибуля;
– яєчний жовток;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Вкриваємо форму для випікання пергаментом.
- Нарізаємо цибулю дрібним кубиком, моркву – натираємо на дрібній тертці. Обсмажуємо овочі на пательні з олією 5 хвилин. Присмачуємо спеціями та змішуємо з курячим фаршем.
- Готове листкове тісто розділяємо на дві частини: кожну розкачуємо відповідно до розміру форми для випікання.
- Викладаємо на форму одну частину, далі начинку та накриваємо рештою тіста.
- Змащуємо все жовтком та відправляємо запікатися на 45 хвилин.
- Готовий пиріг трішки охолоджуємо, нарізаємо шматками та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати курячі шашлики вдома.