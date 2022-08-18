Останні миттєвості сезону: готуємо молочний пиріг з малиною

18 серпня 2022 , 20:21
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Джерело:

przyslij przepis

Пиріг — один з улюблених літніх десертів. Особливістю цього рецепту є молочний смак випічки у поєднанні з малиновою начинкою.

Влітку завжди хочеться скуштувати швидких пирогів із сезонними фруктами. Апетитний десерт з малиною – це круте рішення, яке завжди потрібно мати під рукою. Молочний пиріг і малинова начинка – це чудове рішення до чаю на літній терасі.

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Рецепт молочного пирога з малиною

Час: 1 година
Порцій: 6

Неймовірна ніжність / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

  • 1,5 склянки борошна;
  • пів склянки цукру;
  • чайна ложка соди;
  • 2 повні столові ложки сухого молока;
  • 200 мілілітрів натурального йогурту;
  • 2 яйця;
  • пів склянки олії;
  • 10 грамів ванільного цукру;
  • 200 грамів малини.

Приготування:

  1. Висипте просіяне борошно у велику миску, додайте туди ж сухе молоко, соду і ванільний цукор. Ретельно все перемішайте.
  2. Додайте вологі інгредієнти, тобто яйця, йогурт і олію.
  3. Знову все ретельно перемішайте.
  4. Застеліть деко пергаментом для випікання.
  5. Виляйте тісто у форму, а зверху викладіть малину.
  6. Випікати пиріг близько 60 хвилин при 180 градусах.
  7. Випечений пиріг посипте цукровою пудрою.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська