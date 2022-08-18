Останні миттєвості сезону: готуємо молочний пиріг з малиною
18 серпня 2022 , 20:21Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Пиріг — один з улюблених літніх десертів. Особливістю цього рецепту є молочний смак випічки у поєднанні з малиновою начинкою.
Влітку завжди хочеться скуштувати швидких пирогів із сезонними фруктами. Апетитний десерт з малиною – це круте рішення, яке завжди потрібно мати під рукою. Молочний пиріг і малинова начинка – це чудове рішення до чаю на літній терасі.
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Рецепт молочного пирога з малиною
Час: 1 година
Порцій: 6
Інгредієнти:
- 1,5 склянки борошна;
- пів склянки цукру;
- чайна ложка соди;
- 2 повні столові ложки сухого молока;
- 200 мілілітрів натурального йогурту;
- 2 яйця;
- пів склянки олії;
- 10 грамів ванільного цукру;
- 200 грамів малини.
Приготування:
- Висипте просіяне борошно у велику миску, додайте туди ж сухе молоко, соду і ванільний цукор. Ретельно все перемішайте.
- Додайте вологі інгредієнти, тобто яйця, йогурт і олію.
- Знову все ретельно перемішайте.
- Застеліть деко пергаментом для випікання.
- Виляйте тісто у форму, а зверху викладіть малину.
- Випікати пиріг близько 60 хвилин при 180 градусах.
- Випечений пиріг посипте цукровою пудрою.