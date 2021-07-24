Сезонний пиріг з молодою капустою: рецепт від директорки Школи леді Тетяни Мокріді

Щоб приготувати ситний обід з сезонними овочами вам потрібно всього година часу та трішки натхнення. Директорка Школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" на Новому каналі – Тетяна Мокріді поділилася з читачами смачним рецептом пирога з молодої білокачанної капусти.

Оскільки сезон молодої капусти в розпалі, а готувати свіжі салати вже набридло, ми пропонуємо вам смачний і ситний пиріг, який сподобається всій вашій сім'ї.

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Цей рецепт перевірила сама директорка Школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" – Тетяна Мокріді.



Тетяна Мокріді / Фото Новий канал

Уявляєте, діти можуть їсти капусту в пирозі та просити добавки! А ще страва дешева, проста і смачна, – відзначала Тетяна.

Рецепт пирога з білокачанної капусти

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Пиріг з молодої капусти / Фото Новий канал

Наріжте капусту смужками, а ріпчасту цибулю – кубиками. Моркву помийте та натріть на грубій тертці. Розігрійте сковорідку та обсмажте на ній овочі. Додайте спецій на ваш смак. Деко для випікання змастіть олією, або вершковим маслом. Викладіть зверху тісто та сформуйте бортики. Викладіть обсмажену начинку на тісто, розрівняйте її. Збийте яйце, молоко та сир в однорідну масу. Залийте соусом начинку. З тіста, що залишилося, сформуйте сітку та викладіть зверху на начинку. Змастіть тісто жовтком. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 40 хвилин. Готовий пиріг наріже на порції та подавайте до столу. Смачного!

– 500 г листкового дріжджового тіста;– половина головки свіжої білокачанної капусти;– 2 моркви;– 2 ріпчасті цибулини;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.– 1 яйце;– 1 склянка молока;– 50 г сиру пармезан.