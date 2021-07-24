Сезонний пиріг з молодою капустою: рецепт від директорки Школи леді Тетяни Мокріді
Джерело:Новий канал
Щоб приготувати ситний обід з сезонними овочами вам потрібно всього година часу та трішки натхнення. Директорка Школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" на Новому каналі – Тетяна Мокріді поділилася з читачами смачним рецептом пирога з молодої білокачанної капусти.
Оскільки сезон молодої капусти в розпалі, а готувати свіжі салати вже набридло, ми пропонуємо вам смачний і ситний пиріг, який сподобається всій вашій сім'ї.
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Цей рецепт перевірила сама директорка Школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" – Тетяна Мокріді.
Тетяна Мокріді / Фото Новий канал
Уявляєте, діти можуть їсти капусту в пирозі та просити добавки! А ще страва дешева, проста і смачна, – відзначала Тетяна.
Рецепт пирога з білокачанної капусти
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Пиріг з молодої капусти / Фото Новий канал
– 500 г листкового дріжджового тіста;
– половина головки свіжої білокачанної капусти;
– 2 моркви;
– 2 ріпчасті цибулини;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Для соусу:
– 1 яйце;
– 1 склянка молока;
– 50 г сиру пармезан.
- Наріжте капусту смужками, а ріпчасту цибулю – кубиками. Моркву помийте та натріть на грубій тертці.
- Розігрійте сковорідку та обсмажте на ній овочі. Додайте спецій на ваш смак.
- Деко для випікання змастіть олією, або вершковим маслом. Викладіть зверху тісто та сформуйте бортики.
- Викладіть обсмажену начинку на тісто, розрівняйте її.
- Збийте яйце, молоко та сир в однорідну масу. Залийте соусом начинку.
- З тіста, що залишилося, сформуйте сітку та викладіть зверху на начинку.
- Змастіть тісто жовтком.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 40 хвилин.
- Готовий пиріг наріже на порції та подавайте до столу. Смачного!